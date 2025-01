In casa mia non possono mancare le ‘pallotte cacio e ova’: così buone che una tira l’altra

Le “pallotte cacio e ova” sono una ricetta tipica dell’Abruzzo ma ormai sono diventate popolari in tutta Italia e anche a casa mia le cuciniamo spessissimo: minima spesa e successo assicurato!

Chi lo ha detto che per mangiare bene bisogna necessariamente spendere un mucchio di soldi? Forse dimentichiamo troppo spesso che la vera cucina mediterranea è una cucina povera, fatta con ingredienti del territorio che, naturalmente, variano da regione a regione come conseguenza delle differenze climatiche e territoriali.

Se in Lombardia, per tradizione, si mangiano riso e burro piuttosto che pasta e olio è perché nei tempi antichi il territorio questo ci offriva. Le ricette migliori, quelle più sane ma anche più golose sono le ricette semplici, delle nostre nonne, fatte con gli ingredienti che si avevano a disposizione.

La mia famiglia è un mix: io sono un po’ lombarda, un po’ ligure e un po’ “ciociara” e, dunque, a tavola ho sempre assaporato piatti di diversa provenienza. C’è un piatto che da piccola mangiavo di gran gusto: le pallotte cacio e ova. In realtà questa ricetta ha origini abruzzesi ma ormai è diventata popolare in tutta Italia.

Si tratta di polpette – “pallotte” – senza carne ma super gustose. Ai tempi delle nostre nonne la carne era un lusso che si consumava circa 3-4 volte all’anno e non di più. Queste polpette sono realizzate con ingredienti più economici come il cacio – il formaggio – e le uova. Non contenendo carne sono perfette anche per chi segue un’alimentazione vegetariana.

Pallotte cacio e ova: con pochi euro farai un figurone

Che fare quando in casa non c’è carne ma i nostri bambini hanno voglia di polpette? L’alternativa viene direttamente dall’Abruzzo che sicuramente è la terra degli arrosticini e del buon pesce ma è anche un territorio impregnato di tradizioni contadine e questa ricetta ne è la dimostrazione. Con le pallotte cacio e ova accontenterai grandi e piccini con pochi euro e in pochissimo tempo.

Le pallotte cacio e ova sono polpette preparate con pane raffermo, uova e i formaggi che hai in casa. Possiamo considerarle una ricetta salva-cena in quanto sono velocissime da preparare ma anche una ricetta anti spreco in quanto le prepari con il pane che ti è avanzato e con i resti dei formaggi che hai nel frigo. I tuoi bambini – e non solo loro – ne andranno pazzi.

Personalmente mi piacciono al sugo perché mi ricordano quelle che mi preparava mia nonna da bambina ma puoi anche farle in bianco oppure accompagnate da una salsa a tuo piacimento come una salsa a base di formaggi o anche semplicemente un po’ di maionese. Di seguito vediamo la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

300 gr di pane raffermo

3 uova

100 gr di formaggio grattugiato tipo grana padano o parmigiano

100 gr di pecorino romano grattugiato

150 ml di latte

sale e pepe q.b

olio per friggere

200 gr passata di pomodoro (facoltativa)

Preparazione

Per prima cosa fare ammollare il pane nel latte tiepido. Quando si sarà un po’ ammorbidito, strizzarlo e mescolarlo con le uova, i formaggi grattugiati, il sale e il pepe. Con il composto formare delle polpette grandi un po’ più di una noce. Friggere le polpette in abbondante olio (a piacimento extra vergine di oliva oppure semi, in base alle tue preferenze). A questo punto le polpette possono essere servite ma se preferisci farle al sugo allora passale 10 minuti in padella con la passata di pomodoro, uno spicchio di aglio e qualche fogliolina di basilico.

Come anticipato queste polpette sono perfette anche per chi segue un’alimentazione vegetariana e, quindi, non mangia carne.