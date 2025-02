Io al forno ci ho fatto i peperoni, sono venuti così leggeri che ne ho mangiati 3 e li ho digeriti subito

Peperoni al forno leggeri, la ricetta gustosa per portare in tavola un secondo piatto con pochissimi calorie: tutti apprezzeranno.

Nel momento in cui si decide di iniziare a seguire un percorso alimentare controllato o semplicemente si decide di mangiare in modo sano, si avrà senza il dubbio su cosa poter preparare per pranzo e cena. Una scelta spesso complicata, soprattutto quando si sarà alla ricerca di qualcosa che sia al tempo stesso gustoso, leggero e con poche calorie.

Fortunatamente, anche se inizialmente potrà non sembrare così, in cucina esistono numerose ricette che permettono di preparare delle pietanze sane e leggere, ottenendo un gusto saporito capace di conquistare anche i palati più esigente. Nel caso specifico di oggi, con dei semplici peperoni, si potrà portare in tavola un secondo leggero e dal gusto sorprendente.

Peperoni gratinati al forno: la ricetta leggera adatta anche per chi è dieta

Oltre ad essere saporiti e leggeri, i peperoni fanno anche bene all’organismo. Ricchi di Vitamina C e di betacarotene sono degli ottimi ‘integratori’ naturali. Inoltre, sono ricchi di manganese, di selenio e hanno un elevato contenuto di potassio. Insomma, non esiste alcun valido motivo per cui, all’interno di un’alimentazione controllata, i peperoni non possano essere introdotti. Ovviamente bisognerà fare attenzione al modo in cui si preparano, cercando di tenere a bada condimenti e altri grassi, in questa versione al forno, ad esempio, sono saporiti, leggeri e anche facili da digerire.

Ingredienti per 4 persone:

2 peperoni rossi

2 peperoni gialli

1 spicchio d’aglio

8 cucchiai di pangrattato

Prezzemolo fresco tritato

150 g di provola o altro formaggio affumicato

Sale

Pepe

Olio extravergine d’oliva

Procedimento:

Dopo aver lavato i peperoni con cura, tagliarli a metà nel senso della lunghezza ed eliminare semi e filamenti senza togliere il picciolo Prendere una teglia da forno ed oliare il fondo Adagiare man mano i peperoni mettendo la parte da farcire verso l’alto In un mixer tritare insieme pangrattato, prezzemolo e aglio fino ad ottenere un composto omogeneo A questo punto salare l’interno dei peperoni Farcire con il mix di pangrattato Aggiungere dei tocchetti di provola Irrorare con un filo d’olio Infornare in forno ventilato a 180° per 35 minuti Una volta pronti non resta che impiattare e servire ben caldi.

Se dovessero avanzare, i peperoni gratinati possono essere conservati all’interno di un contenitore con chiusura ermetica e messi in frigo per un massimo di 2 giorni. Basterà poi passarli qualche minuto nel forno e saranno come appena fatti.