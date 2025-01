Io il burro d’arachidi lo faccio in casa: viene così delizioso che non compro più nemmeno un barattolo – fancityacireale.it

Il burro d’arachidi è una crema spalmabile che si ottiene dagli omonimi semi. Ecco come prepararlo a casa, senza doverlo più acquistare.

Il burro d’arachidi è una crema spalmabile molto utilizzata a colazione da tante persone: si può infatti spalmare sulle fette biscottate oppure sul pane tostato, oppure utilizzare in tantissime ricette, più o meno fit. Idealmente, il miglior burro d’arachidi da acquistare al supermercato è quello che contiene la lista di ingredienti più corta.

Infatti, il burro d’arachidi dovrebbe essere ottenuto solo dalla lavorazione degli omonimi semi e l’aggiunta di un pizzico di sale. Se ci sono altri ingredienti, come per esempio additivi stabilizzanti ed oli vegetali parzialmente idrogenati (che servono per migliorarne la spalmabilità), è meglio passare oltre. Oppure prepararlo direttamente in casa con una ricetta facile e veloce, e soprattutto sicura perché non contiene questi ingredienti di dubbia qualità.

La ricetta del burro d’arachidi: così lo prepari in casa e non devi più acquistarlo

Spesso per disattenzione si finisce per acquistare un burro d’arachidi con una lista lunghissima di ingredienti e soprattutto che costa anche più di 5 euro. Non c’è dubbio che prepararlo in casa sia molto meglio sia per portare in tavola un prodotto di qualità e in cui ci siano effettivamente solo gli arachidi, sia perché si risparmieranno un bel po’ di soldi.

Ingredienti per il burro d’arachidi:

500 g di arachidi tostati

2 cucchiai di miele

un pizzico di sale

Preparazione:

Mettere le arachidi sbucciate nel mixer e tritarle fino alla consistenza di una farina. Usare il mixer ad intermittenza per almeno 10 minuti così che l’olio contenuto nelle arachidi uscirà formando una crema. Mescolare con il miele ed il sale aiutandosi con una spatola. Trasferire il composto ottenuto in un barattolo di vetro e conservarlo in frigorifero.

Il burro d’arachidi è pronto e si può usare come crema da spalmare sui toast, sulla frutta, da aggiungere nei frullati oppure per preparare ricette dolci o salate. È buonissimo anche da mangiare da solo perché è un alimento nutriente, ricco di proteine, grassi insaturi, fibre e vitamine come la vitamina E e alcune del gruppo B.

Questo burro d’arachidi fatto in casa si conserva in frigo (per evitare che l’olio contenuto nelle arachidi irrancidisca), per tre o quattro mesi. Se l’olio si dovesse separare dal resto sarà sufficiente mescolare bene e la consistenza tornerà quella di prima.