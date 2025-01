Iva Zanicchi su Sanremo: “Sa tanto di requiem”. Scoppia la polemica

Cala il gelo dopo la frecciata al veleno di Iva Zanicchi per la nuova edizione sanremese: Conti è sbigottito.

Simbolo della musica italiana, vantando ben tre vittorie alla kermesse canora, tuttora Iva Zanicchi conquista sia con la sua voce che l’ironia. Negli ultimi anni si è aperta a molteplici esperienze televisive, ricoprendo svariati ruoli, tra cui l’attuale veste di giurata a Io Canto Senior, su Canale 5, condotto da Gerry Scotti.

La si conosce anche per il suo carattere, almeno da ciò che si può evincere attraverso uno schermo, genuino e particolarmente schietto – si rammenti la 17° edizione del dancing show di Milly Carlucci, al quale ha preso parte come concorrente: memorabile lo scontro con Selvaggia Lucarelli.

Ebbene, i presupposti per un nuovo litigio ci sarebbero tutti, persino questa volta. Nel mirino Carlo Conti, specialmente il Festival di Sanremo. Si è lasciata andare a commenti che avrebbero destato non poco clamore, oltretutto sollevando feroci critiche. Proprio adesso, a pochi giorni dall’attesissimo debutto.

Iva Zanicchi contro Sanremo: il web insorge

Difficile immaginare che un’artista del suo calibro, nata sul palco del Teatro Ariston, possa lanciare stoccate al vetriolo proprio in suo sfavore. Quello stesso tempio della musica che l’ha accolta nel 1965, per la prima volta. Ciononostante, si è mostrata come un fiume in piena, senza remore né filtri.

Iva Zanicchi stava solamente scherzando. Come si ricorderà, domenica 26 gennaio Carlo Conti ha annunciato le ultime novità dedicate a Sanremo tra cui l’introduzione del Premio alla Carriera, quest’anno consegnato all’amatissima cantante di Zingara e Antonello Venditti. Le reazioni non si sono fatte attendere.

Infatti, durante l’intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, la diva ha raccontato di esserne venuta a conoscenza “mentre ero al ristorante“. In quel momento il cameriere pronto a stappare una bottiglia per brindare alla bellissima notizia. Ora preparazioni da gran soirée, aspettando giovedì 13 febbraio 2025.

A riguardo, così ha aggiunto: “mi sono messa a dieta perché mi voglio mettere un bell’abito, sarà tutto scollato con le gambe di fuori“. Non mancano i ringraziamenti rivolti al conduttore, colmi di gratitudine, lasciandosi sfuggire, inoltre, una esilarante battuta sul finale: “il Premio alla Carriera sa tanto di requiem“.

Poiché: “sono ancora giovane, ho tanti anni davanti“. Nel frattempo la felicità prende il sopravvento. Anche sui social Iva è riapparsa più raggiante che mai, rammentando ai suoi cari followers l’appuntamento: “ci vedremo a Sanremo“. Dai fan ai colleghi, pioggia di congratulazioni per la ‘regina’ della musica italiana.