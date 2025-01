La Promessa, Virtudes (ormai senza freni) supera ogni limite nella puntata del 15 gennaio

La Promessa, anticipazioni puntata in onda mercoledì 15 gennaio: Virtudes non riuscirà più a tollerare la situazione e avrà una reazione inaspettata.

La Promessa è una soap opera spagnola che ha esordito su canale 5 a maggio 2024. Mediaset, a settembre dello scorso anno, ha deciso di concedergli maggiore spazio, spostandola su rete 4. Nelle ultime puntate la trama ha visto in scena la tragica morte di Jimena, che si è buttata dalla balaustra della tenuta, in seguito alle accuse di suo padre. Dopo aver saputo da Abel che ha finto di essere incinta, il duca ha avuto dure parole nei suoi confronti.

Manuel sta provando ad affrontare la situazione e ha deciso di allontanarsi da Jana. La presenza di Blanca lo sta aiutando, ma sua mamma ne ha approfittato per sapere se tra i due c’è stato o c’è qualcosa che va oltre l’amicizia. Virtudes ha fatto credere a sua mamma di essere andata da Antonio, ma Candela ha scoperto che non è mai stata da suo fratello. Nelle prossime puntate, come riportano le anticipazioni, la giovane farà un gesto del tutto inaspettato.

La promessa, anticipazioni 15 gennaio: Virtudes è una furia, la sua reazione è durissima

Nella puntata de La Promessa, in onda mercoledì 15 gennaio, Virtudes sarà stanca di subire le continue accuse di sua madre e di Candela e avrà una reazione molto forte. Non tollererà più le intromissioni della cuoca e arriverà a minacciarla, pronunciandole gravi conseguenze, se continuerà a farsi gli affari suoi. Le chiederà di stare lontano dalla sua vita e di non fare più domande, facendo insinuazioni nei suoi confronti.

La domestica, però, avrà un duro scontro anche con Simona. Infatti, quest’ultima inizierà ad avere dei sospetti, dato che le sue parole non combaciano con quanto scoperto da Candela, e le chiederà spiegazioni. Virtudes, di fronte all’atteggiamento di sua madre, avrà una reazione molto forte: le dirà che non ha nessun diritto di intromettersi nelle questioni personali con Antonio, dato che non è mai stata presente nella sua vita.

Anche Martina vivrà dei giorni difficili, a causa dell’avvicinamento tra sua madre e Ayala. I due, infatti, dichiareranno il loro amore di fronte ai marchesi, ma la giovane non prenderà bene la notizia. Accuserà Margarita di aver dimenticato in fretta suo padre e si scaglierà contro il conte. Quest’ultimo, stanco del comportamento della figlia della sua amata, si infurierà con lei. Questo fidanzamento farà inorridire anche Cruz, ma Alonso le dirà che un loro eventuale matrimonio potrebbe allontanarli definitivamente dalla Promessa.