Lacrime per il pubblico di Endless Love: l’incidente e poi il dramma. Anticipazioni 13-18 gennaio

Anticipazioni drammatiche di Endless Love per la settimana dal 13 al 18 gennaio: il personaggio chiave della soap in fin di vita.

Endless Love si sta avvicinando verso il finale tuttavia manca ancora qualche puntata. Intanto, nei prossimi episodi, previsto il momento clou, tanto atteso dai fan: il matrimonio tra Nihan e Kemal. Dopo due stagioni di sofferenza ora, finalmente, la felicità (anche se per poco).

Recentemente è andata in onda la fatidica proposta, all’insegna del romanticismo più poetico. La coppia parrebbe riuscita a svincolarsi dalle grinfie di Emir, soprattutto la giovane arista, sebbene non si possano ritenere, ancora, fuori pericolo. Difatti un terribile evento li distruggerà.

A questo riguardo, ecco le prime anticipazioni dal 13 al 18 gennaio: qualcuno rischia la vita, gettando nello sconforto i protagonisti e i fan. Una festa nuziale conclusa in tragedia, ora non resta che sperare affinché vi sia il lieto fine. Nel frattempo il web impazza, lanciando teorie ipotetiche.

Endless Love, spoiler 13-18 gennaio: una grande paura

Nihan ha ottenuto il divorzio da Kozcuoglu e quest’ultimo è sempre più sull’orlo del baratro. Solo e tradito, la rabbia prende il sopravvento. Nel frattempo Zeynep si sente divisa a metà: da una parte vorrebbe portare a compimento la sua vendetta contro Emir per il male arrecato alla sua famiglia, dall’altra ne è innamorata.

Ebbene, stando agli spoiler emersi, si svolgerà il matrimonio da favola di Kemal e Nihan, un mix di culture, tra modernità e tradizione. Il perfido ex marito è sempre dietro l’angolo: difatti vuole sabotare le nozze chiedendo aiuto a Baran. Dal canto suo Zeynep cerca di fermarlo poiché non vuole che distrugga la felicità di suo fratello.

Proprio per tal motivo, lungimirante, Soydere dispone la sorveglianza per presidiare la cerimonia: conosce il suo nemico, sa quanto possa essere spietato. Nel frattempo avviene uno scontro tra Zeynep ed Emir in quanto quest’ultimo si reputa tradito dalla stessa amante che dice di volergli bene.

Furibondo a causa del suo intervento in favore di Kemal, la investe con l’auto procurando un terribile incidente. Sorprendentemente la ragazza si salva, sopravvive, ma perde il bambino che portava in grembo ovvero il figlio di Kozcuoglu. Non c’è fine al dolore: ancora una volta il sogno di diventare mamma si infrange.

Paura e, contestualmente, un sospiro di sollievo per la sorellina, essendo riuscita a sfuggire alla morte ma, ora, l’atroce sofferenza. Ad ogni modo Emir non si ferma di certo qui: la sua ‘guerra’ contro i neo-sposini è ancora aperta fino al raggiungimento dell’obiettivo.