Le offerte più convenienti di luce e gas, anche quelle con prezzo bloccato: controlla subito

Alcuni consigli sulle offerte attualmente attive per luce e gas: diverse proposte dal mercato, anche alcune promozioni con il prezzo bloccato.

Le bollette sono tra le nostre preoccupazioni più pressanti per quanto riguarda le spese domestiche: negli ultimi anni, tra Coronavirus e conflitti mondiali, abbiamo purtroppo fatto i conti con un aumento di prezzi che, per forza di cose, ha pesato in maniera evidente sul nostro bilancio economico.

Fortunatamente, la situazione è migliorata negli ultimi tempi e le fasce di popolazione puù svantaggiate possono anche beneficiare di un particolare bonus sociale applicato direttamente in bolletta; nonostante questo, comunque, evitare gli sprechi e risparmiare sono ancora parole d’ordine per molte famiglie.

In primis, però, tutto parte dal trovare la migliore offerta per noi, e che meglio si adatta alle esigenze della nostra famiglia: ecco una serie di promozioni che, in questo mese di gennaio 2025, potrebbero rappresentare una svolta in senso di risparmio.

Le migliori offerte per luce e gas di gennaio 2025

Per quanto riguarda i prezzi del gas, il costo per i clienti del Servizio di Tutela della Vulnerabilità è fissato da ARERA a 0,509233 €/Smc (standard metro cubo). I fornitori del mercato libero offrono tariffe variabili: le tre migliori pare siano quelle di Wekiwi (Offerta Standard Domestico, con prezzo di 0,4413 €/Smc), di Pulsee (Gas Relax Index, 0,4413 €/Smc, con gestione completamente online ed energia elettrica 100% da fonti rinnovabili) e NeN (Gas Special 36, prezzo di 0,4900 €/Smc con pagamento mensile fisso e sconti dedicati).

Per il prezzo fisso, invece, a svettare in questo gennaio 2025 sono Wekiwi (gas prezzo fisso, prezzo di 0,50 €/Smc bloccato per 12 mesi), E.ON (gas click fisso, prezzo di 0,52 €/Smc per 12 mesi) e Sorgenia (Next Energy gas fisso, prezzo di 0,54 €/Smc per 12 mesi per chi sottoscrive un contratto di luce e gas insieme).

Davvero molto interessante anche l’offerta proposta ai consumatori d Octopus, chimata Fissa 12M Luce e Gas. Il contratto a prezzo fisso e tariffa monoraria vede il prezzo della luce a €0,1295/kWh, mentre quello del gas a €0,4970/Smc; la quota fissa è fissata a €9,00 al mese per ciascuna fornitura. Guardando al sistema indicizzato, convenienti le promozioni di Sorgenia (Next Energy gas indicizzato, prezzo PUN gas + 0,01 €/Smc), E.ON ( gas variabile click, prezzo PUN gas + 0,015 €/Smc) e Wekiwi (gas indicizzato smart, prezzo PUN gas + 0,02 €/Smc).