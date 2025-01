L’ex- Miss Italia diventa mamma: dal nome del bambino al compagno

L’ex Miss Italia scopre la gioia della maternità: ha finalmente partorito, tanta tanta felicità per lei e per il compagno.

Sono veramente tantissime le ex Miss Italia che, dopo il trionfo al noto concorso di bellezza, hanno avuto successo nel mondo dello spettacolo, sia in tv che al cinema, o che comunque sono rimaste sotto i riflettori come modelle.

Proprio per questo, anche le loro vicende personali diventano oggetto della curiosità di tanti fan, specialmente quando si tratta di belle notizie, come può essere quella della nascita di un figlio (soprattutto se è il primo).

Dopo il successo al noto concorso di bellezza arrivato ormai cinque anni fa, la modella ha finalmente partorito e ora si gode i primissimi momenti con la sua bambina, affiancata dal suo compagno. Ecco il nome scelto, gioia incredibile per la coppia e per tutti quei fan che la seguono con grande affetto sui social.

L’ex Miss Italia diventa mamma di una bellissima bambina: il 2025 le porta il primo regalo

Proprio nel momento in cui stava ricominciando a giocare con continuità e anche a segnare con la maglia dell’Empoli, Pietro Pellegri si è nuovamente infortunato; grande sfortuna per il giocatore, che però ora può essere ben contento di essere diventato genitore insieme alla sua compagna Carolina Stramare. All’età di 25 anni, la modella genovese è diventata mamma della piccola Bianca.

“Bianca, il nostro cuore scoppia di amore” ha scritto la modella sui social, pubblicando un video che la mostra sul letto di ospedale con la piccola Bianca tra le braccia. Il video è veramente commovente, perché si vede Pellegri guardare sua figlia e poi baciare la sua compagna, visibilmente provata dallo sforzo ma soprattutto commossa per la grande gioia.

Un quadretto familiare davvero dolcissimo, col post della Stramare che ha totalizzato in pochissimo tempo tantissimi like e commenti; sono molti i fan che hanno voluto fare gli auguri alla coppia in un momento così importante, e non sono mancati anche messaggi affettuosi provenienti da volti noti del mondo dello spettacolo (da Bianca Atzei a Cristina Chiabotto, passando per Giulia Salemi e Zoe Cristofoli) fino a tanti calciatori, ex-compagni e non di Pietro Pellegri. Il 2025 della coppia si apre con un regalo veramente meraviglioso e ora per Carolina e Pietro si apre un nuovo capitolo di vita insieme alla loro splendida bambina.