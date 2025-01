Mediaset, brutto colpo per Pier Silvio Berlusconi: a rischio una punta della programmazione

Uno dei programmi più amati e attesi dal pubblico italiano potrebbe subire un cambio di rotta inaspettato: Pier Silvio Berlusconi di fronte alla scelta improvvisa.

Le ultime stagioni televisive sono state piuttosto movimentate per Mediaset. Il Biscione si è trovato a fare i conti con i palinsesti “ballerini”, che continuano a far tremare perfino un reality di punta come il Grande Fratello.

Non soltanto i continui spostamenti di puntata nell’arco della settimana, in base ai rispettivi confronti con le reti ammiraglie Rai. Pier Silvio Berlusconi ha dovuto incassare anche qualche colpo amaro, come la chiusura anticipata de La Talpa condotta da Diletta Leotta, nella quale aveva riposto grandi aspettative. Pare però, che i colpi di scena non siano destinati a terminare.

Ormai da decenni i canali Mediaset possono vantare una grande offerta non solo dal punto di vista dei grandi show, ma anche da quello delle fiction. Le serie tv sono dei punti di forza della programmazione, soprattutto quando riscuotono un notevole successo come nel caso di Viola come il mare.

Andata in onda con la prima stagione nel 2022 su Canale 5 e con la seconda nel 2024, è entrata nel cuore dei telespettatori principalmente grazie alla presenza dei due amatissimi protagonisti, Francesca Chillemi e Can Yaman. La decisione improvvisa di uno dei due però, starebbe mettendo a rischio il futuro della fiction.

Viola come il mare, Can Yaman abbandona la serie tv

Sono stati notevoli i dati i share raccolti durante la prima e la seconda stagione di Viola come il mare. Le vicende di una giornalista modaiola trasferitasi a Palermo che, grazie alla sinestesia, contribuisce a risolvere casi di omicidio innamorandosi dell’ispettore di polizia, potrebbero non avere il destino che tutti immaginavano.

L’affetto dimostrato dal pubblico per Francesca Chillemi e Can Yaman, rispettivamente nei panni di Viola Vitale e Francesco Demir, non è bastato però a convincere entrambi a continuare a credere nel progetto. La terza serie era già decisa e a confermarlo era stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa a Cologno Monzese il 5 giugno 2024.

Una scelta giunta proprio in conseguenza agli ottimi risultati di share raccolti con la messa in onda della seconda stagione, che aveva risollevato gli ascolti medi del 60%. Una recente soffiata giunta da Giuseppe Candela però, lascia pensare ad un brusco e inaspettato cambio di rotta.

“L’attore Can Yaman ha deciso di mollare la fiction Viola come il mare”, si legge su Dagospia. “La terza stagione è alle porte ed è stata ufficializzata dal Biscione che ora ha un problema da risolvere”, prosegue l’indiscrezione, lasciando con un grande punto di domanda. “Chi prenderà il suo posto?”, chiede l’esperto di gossip. Un quesito che non trova facilmente risposta anche perché, almeno per il momento, non sono state chiarite le ragioni della scelta della star turca.

I possibili screzi con la collega o i tanti impegni lavorativi sono tra le più quotate. Quel che è certo è che, per Yaman, già alle prese tra gli altri lavori, con il remake di Sandokan, le opportunità non mancheranno. Ora la vera gatta da pelare rimane nelle mani di Pier Silvio Berlusconi e di Lux Vide, che produce la fiction.