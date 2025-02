Mi mancava il formaggio spalmabile in casa: ho trovato questa ricetta semplicissima e l’ho preparato subito – fancityacireale.it

Hai voglia di preparare delle tartine o di condire la pasta con il formaggio spalmabile ma hai dimenticato di comprarlo? Ecco la ricetta per prepararlo a casa con un solo ingrediente.

Il formaggio spalmabile è un ingrediente davvero versatile in cucina: buonissimo da mangiare a cucchiaiate oppure da usare per arricchire ricette dolci o salate, o da spalmare su pane, cracker, verdure e tanto tanto altro. In commercio esistono tantissimi tipi di formaggio spalmabile: semplici, light, aromatizzati con qualche erba, aroma o sapore.

Può capitare però di dimenticare di acquistarlo e in tutte queste situazioni non c’è bisogno di andare nel panico. Gli antipasti e tutte le altre ricette sono salvi! Infatti puoi preparare un formaggio spalmabile a casa in modo davvero semplice ed usando un solo ingrediente: la consistenza ti stupirà. Risulterà un formaggio spalmabile cremoso e vellutato proprio come l’originale.

La ricetta per preparare il formaggio spalmabile a casa: basta un solo ingrediente

Come se non bastasse, oltre che per preparare stuzzichini vari o per condire la pasta, il formaggio spalmabile è un ingrediente insostituibile quando si prepara la torta più famosa d’America: la cheesecake. Con questa ricetta potrai preparare da solo il formaggio spalmabile e volendo arricchirlo con spezie o erbette a piacere, ed usarlo ogni volta che serve!

L’ingrediente indispensabile per questa ricetta è lo yogurt bianco naturale (ne occorreranno 500 grammi) e, se si vuole, un pizzico di sale fino. Poi, importantissimo è procurarsi una garza naturale. Reperito tutto questo, si può cominciare con la semplicissima preparazione. In una ciotola mescolare lo yogurt e il sale (che è facoltativo). Prendere una pentola e sistemare sopra un colapasta oppure un colino a maglie strette (l’importante è che non tocchi il fondo).

Infine mettere nel colino una garza alimentare o uno strofinaccio pulito, e versarci all’interno lo yogurt. Richiudere come fosse un fagotto e mettere in frigorifero a riposare per 24 ore. Lo yogurt perderà tanti liquidi che finiranno proprio nella pentola. Trascorse le ore di riposo, riprendere la pentola: si noterà che lo yogurt avrà perso la sua consistenza più liquida per diventare un sodo, cremoso e vellutato formaggio spalmabile.

Non resterà che trasferire il formaggio fresco spalmabile in una ciotola e gustarlo o usarlo per le proprie ricette. Il formaggio spalmabile si può arricchire con olive, capperi, acciughe, basilico, origano e così via. Si conserva per 3/4 giorni in un contenitore ermetico riposto in frigorifero.