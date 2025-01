Michelle Hunziker, l’esperienza con le figlie è commovente: “Abbiamo pianto di gioia”

Michelle Hunziker e la confessione su questa particolare esperienza: tanta commozione insieme alle figlie in un luogo veramente magico.

Michelle Hunziker apre il nuovo anno con tantissime emozioni, e come al solito la conduttrice svizzera non ha mancato di condividerle con tutto il suo pubblico; tanti progetti all’orizzonte l’attendono in questo 2025 e, come al solito, si prepara ad essere seguitissima e amatissima.

Prima della chiusura dell’anno, in un’intervista, oltre a parlare della sua sorprendente età biologica, ha anche affrontato diversi tabù riguardo la sfera femminile, confermandosi un punto di riferimento per tante donne; oltre alla sua attività come conduttrice, infatti, Michelle si è sempre mostrata sensibile a particolare temi e collabora con varie associazioni.

Prima di rituffarsi a capofitto nelle sue varie attività lavorative, comunque, la Hunziker si è concessa un meraviglioso viaggio durante le festività natalizie, in una terra che è per eccellenza il simbolo di quel periodo magico: il resoconto social è veramente emozionante, ecco cosa ha raccontato la conduttrice.

L’emozionante viaggio di Michelle Hunziker: tanta commozione con le sue due bambine

Le festività natalizie 2024 sono state davvero particolari per Michelle Hunziker, che ha deciso di partire per la Lapponia insieme alle sue due bambine, Sole e Celeste, avute dalla storia d’amore con Trussardi. I paesaggi unici della regione più a Nord della Finlandia hanno lasciato ricordi indelebili sulla conduttrice e sulle sue figlie, facendo provare alle tre emozioni uniche.

“Quante sere abbiamo sognato con le mie bambine di vedere le aurore boreali dal vivo…di essere così fortunate da intraprendere un viaggio di 4 gg e poter assistere ad uno degli spettacoli più belli della natura…abbiamo pianto insieme dalla gioia e ce lo ricorderemo per sempre…❤️“ ha scritto su Instagram la Hunziker, pubblicando un post pieno di foto davvero bellissime, che la mostrano con Sole e Celeste davanti a paesaggi mozzafiato.

Le foto mostrano Michelle, Sole e Celeste circondate da neve, baite di montagna e tipica vegetazione, mentre sullo sfondo appare in cielo l’aurora boreale; un’esperienza quasi fiabesca quella vissuta dalla conduttrice con le sue due figlie, che si porterà decisamente per sempre nel cuore. Un modo davvero emozionante di salutare il 2024 e cominciare il 2025; al post sono arrivati tantissimi like e commenti, sia da parte dei fan che da altre personalità note del mondo dello spettacolo e non solo.