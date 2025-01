Mozzarella in carrozza ma in versione light: facciamola così, viene deliziosa lo stesso – fancityacireale.it

La mozzarella in carrozza è un classico della cucina Italiana. Buonissimo, è anche abbastanza calorico, per questo si può preparare una versione light con questa ricetta.

Fra i classici della cucina italiana molto amati da grandi e piccini c’è la mozzarella in carrozza. Un ripieno filante e un esterno croccante sono le caratteristiche di questo piatto così gustoso. Essendo fritta, è anche piuttosto calorica, così chi è a dieta difficilmente se la concede.

Per fortuna esiste una versione light pensata proprio per chi è attento alla linea e non vuole rinunciare a questo cibo così buono. Ecco come si prepara.

Ingredienti e preparazione della mozzarella in carrozza in versione light

La mozzarella in carrozza in versione light è ideale per chi è attento alla linea ma vuole concedersi un piatto buono e gustoso. Si preparano esattamente come le tradizioni mozzarelle in carrozza ma c’è un solo dettaglio che le differenzia. Infatti vanno cotte in forno e non fritte.

Gli ingredienti per prepararle sono:

200 g di mozzarella

2 uova medie

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

140 g di pan carré (8 fette)

50 g di latte intero

Pan grattato q.b.

Per prima cosa prendere le fette di pan carré e togliere i bordi, quindi far asciugare per bene la mozzarella e tagliarla a fette. A parte in una ciotola sbattere le uova e aggiungere pepe e sale, quindi predisporre un’altra ciotola con del latte e un’altra ciotola con del pan grattato. A questo punto adagiare una fetta di mozzarella su una fetta di pan carré, quindi richiudere con un’altra fetta di pan carré come se fosse un sandwich.

Quindi passarlo prima nel latte e poi nell’uovo sbattuto. Impanare nel pan grattato ricoprendo bene la superficie e i bordi. Ora, invece che friggere le mozzarelle in carrozza, farle cuocere in forno. Foderare una teglia da forno con carta da forno e metterle a cuocere in forno preriscaldato a 200° per 15 minuti in modalità statica. La mozzarella in carrozza in versione light è pronta: filante all’interno e croccante all’esterno come quelle originali, ma più leggera.

Si consiglia di consumarle subito, non appena si siano intorpidite, e di non congelarle per mantenere la croccantezza. Chi vuole un gusto ancora più saporito, può aggiungere nel ripieno un filetto di acciuga con ogni fetta di mozzarella.