No, con i broccoli non ci ho fatto le orecchiette, ho provato questa variante ed è stato un successo: ti svelo la ricetta – fancityacireale.it

Le orecchiette con i broccoli sono un gran classico ma puoi osare con un’altra variante che stupirà tutti.

Le orecchiette con i broccoli sono uno dei primi piatti più diffusi in tutta Italia: facile e veloce da preparare, questa pasta è ideale per portare in tavola le verdure in modo sfizioso. In genere questo piatto si arricchisce con la salsiccia perché questa carne con i broccoli è sempre un accostamento vincente. Per realizzare la ricetta vanno bene tanto le orecchiette fatte in casa quanto quelle già pronte.

Assodato che con le orecchiette con i broccoli si va sempre a colpo sicuro, puoi provare una ricetta altrettanto buona, una variante che ti stupirà. I protagonisti sono sempre i broccoli, questa verdura che proprio in inverno è all’apice della sua stagionalità e che, oltre ad essere buonissima, è anche benefica.

La ricetta della pasta con i broccoli: dimentica le orecchiette e prepara questa variante

Invece che le solite orecchiette con i broccoli, puoi sperimentare questa variante altrettanto buona usando sempre questi ortaggi di stagione. Questo primo piatto si prepara in pochi minuti ottenendo una crema, unendo le cimette, mandorle, formaggio grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

I formati di pasta che si prestano ad accogliere meglio questa crema sono quelli lunghi come spaghetti o linguine. Ciò non toglie che si possa osare anche con la pasta corta.

Ingredienti per la pasta con crema di broccoli:

320 g di spaghetti

300 g di broccoli

50 g di mandorle

1 spicchio di aglio

30 g di formaggio grattugiato

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

mandorle tritate per guarnire

parmigiano grattugiato q.b.

Preparazione:

Lavare il broccolo sotto l’acqua corrente e ricavarne le cimette, tagliandole con un coltello. Lessare le cimette in acqua bollente leggermente salata per 10-15 minuti, scolandole quando saranno morbide. Non buttare via l’acqua di cottura perché qui andrà cotta la pasta. Versare un filo di olio in un tegame capiente e dai bordi alti, far soffriggere uno spicchio d’aglio pelato, poi aggiungere le cimette dei broccoli già lessate. Far insaporire per 5 minuti, mescolando spesso. Infine rimuovere l’aglio e spegnere il fuoco. Tostare le mandorle sgusciate in una padella a parte per circa 5 minuti, mescolando spesso per non farle bruciare. Unire broccoli, mandorle, due cucchiai di olio e formaggio grattugiato nel boccale di un mixer da cucina e frullare tutti gli ingredienti per ottenere una crema densa ed omogenea. Nell’acqua di cottura dei broccoli, lessare gli spaghetti (o altra pasta), regolando di sale. Scolarla al dente e trasferire la pasta in una ciotola capiente. Unire la crema di broccoli e unire un po’ di acqua di cottura per mantecare. Mescolare bene per amalgamare perfettamente tutti gli ingredienti, e poi preparare ogni piatto. Completare con il formaggio grattugiato, le mandorle pelate ed il pepe.

Un modo insolito di preparare un primo piatto con i broccoli: non sono le solite orecchiette ma questi spaghetti con crema di broccoli, mandorle e formaggio, ti lasceranno a bocca aperta!