Non togliere mai l’etichetta dai vestiti con le forbici: questo è il metodo giusto – fancityacireale.it

È un errore usare le forbici per togliere l’etichetta dai vestiti. C’è un metodo molto più indicato che in poco tempo ci aiuterà a rimuoverla. Ecco cosa bisogna sapere.

È dal 1960, grazie al Textile Fiber Products Identification Act, che le aziende produttrici di capi d’abbigliamento sono obbligate a specificare sulle etichette dei vestiti di quale tessuto si componga l’indumento che abbiamo sotto mano. Una decina di anni dopo sarebbero arrivate le istruzioni per lavare magliette e pantaloni.

Le etichette dei vestiti possono sembrare noiosi – e a volte fastidiosi – orpelli eppure sono uno degli strumenti più importanti di cui dispongono i consumatori per potersi tutelare. Sull’etichetta possiamo trovare il nome del marchio, la taglia, il luogo di produzione, i materiali con cui è stato realizzato l’indumento e infine le istruzioni di lavaggio.

L’etichetta viene applicata direttamente sul capo. Questo in maniera da renderne più difficoltosa la rimozione. Dunque andrà cucita, allacciata a un cordoncino fissato al vestito oppure graffiata. Il metodo più naturale per toglierla dal capo d’abbigliamento prevede l’uso delle forbici. Ma non è quello giusto: ecco come dovremo fare.

Etichetta sui vestiti, mai usare le forbici per levarla: il metodo giusto è un altro

Capita spesso che l’etichetta risulti fastidiosa per la pelle. Quando dà fastidio è il caso di rimuoverla. Istintivamente, il primo pensiero va alle forbici. Ma potremmo rovinare il vestito. Come fare allora? In nostro aiuto verrà un ingegnoso trucchetto. Non dovremo fare altro che arruolare alla nostra causa un oggetto che sicuramente avremo già: una semplice lima per le unghie.

Proprio così. Mettiamo dunque da parte le forbici e procuriamoci una comunissima lima per le unghie. Sarà ottima per evitare di danneggiare i capi. Armeggiare con le forbici potrebbe essere rischioso per i nostri vestiti. Usiamo piuttosto la lima per le unghie, una di quelle che sicuramente avremo già in casa.

Non dovremo fare altro che impugnare la nostra lima per le unghie e grattare con moderata energia nei punti in cui si trovano le cuciture dell’etichetta. Non ci vorrà molto tempo: con il minimo sindacale di olio di gomito ci accorgeremo presto che l’etichetta si staccherà. In questo modo avremo colto due piccioni con una fava.

Ci saremo finalmente liberati della fastidiosa etichetta senza arrecare in alcun modo danno al nostro capo d’abbigliamento, camicia, maglione, pantalone che sia. Usando il metodo giusto, con un mix di manualità e vigore (non troppo, mi raccomando), potremo raggiungere rapidamente il nostro obiettivo.