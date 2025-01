Nuovo regolamento ISEE 2025, la beffa continua: l’esclusione non è ancora attiva

Calcolare oggi l’ISEE 2025 non significa escludere Buoni Fruttiferi e Titoli di Stato. Il regolamento non è ancora attivo.

Seppur il DPCM sulle modifiche al regolamento ISEE è stato firmato dalla Premier Giorgia Meloni bisogna ancora aspettare per non indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i Buoni Fruttiferi, i Titoli di Stato e gli altri strumenti di risparmio.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’esclusione di Titoli e Buoni dal calcolo ISEE. Solo a gennaio 2025 il DPCM è stato firmato ma l’iter non è ancora concluso. Attenzione a compilare la DSU oggi, il valore ISEE sarà più alto perché ancora si considereranno gli strumenti di risparmio garantiti dallo Stato Italiano. Sappiamo che c’è necessità di conoscere il prima possibile l’ISEE 2025 dato che quello 2024 è scaduto o non si potrà accedere a Bonus e agevolazioni.

Non solo, aspettando si rischia una sospensione delle erogazioni di misure già percepite come l’Assegno di Inclusione e l’Assegno Unico Universale. Per continuare a prendere l’AUU con importo realmente spettante si dovrà calcolare l’Indicatore entro il 28 febbraio 2025. C’è ancora un margine di tempo entro il quale sperare che finalmente arrivi la notizia tanto desiderata. Più complicato per i percettori di AdI. L’ISEE 2025 si deve ottenere entro il 31 gennaio o scatterà la sospensione dei versamenti.

Aspettare o calcolare l’ISEE? Quali passi mancano per la definitiva esclusione

L’esclusione di Buoni Postali e Titoli di Stato non è ancora operativa ma dopo la firma del DPCM manca poco (o almeno questa è la speranza). Il Decreto deve essere registrato presso la Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A quel punto usciranno le circolari con le istruzioni operative per il nuovo calcolo dell’Indicatore. Poi l’Agenzia delle Entrate fornirà all’INPS i dati inerenti gli importi patrimoniali da detrarre per il nuovo conteggio ISEE 2025.

Ipotizzare una tempistica è impossibile considerando quanti sono gli enti coinvolti nell’iter. Pochi giorni? Poche settimane? Si spera non mesi ma i cittadini sono ormai sfiduciati. Quali sono le alternative? Aspettare e accettare un’eventuale sospensione delle erogazioni dei Bonus con recupero successivo delle somme spettanti in modo tale da recarsi presso un CAF una sola volta e risparmiare tra i 15 e i 25 euro.

Ricordiamo che il calcolo ISEE è gratuito solo per un conteggio all’anno, eventuali modifiche si pagano. Chi agisce in autonomia può compilare la DSU e calcolare l’ISEE dal sito INPS senza pagare nulla e attendere che l’iter si concluda per modificare il modello o ricompilarlo sperando di restare nei tempi giusti. Se si temono errori si potrebbe ora chiedere al CAF il conteggio dell’ISEE e poi modificare i dati in autonomia quando arriverà l’ufficialità dell’esclusione evitando di pagare il servizio.