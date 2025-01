Parabrezza ghiacciato? Non commettere errori, è questa la soluzione per sbrinarlo senza graffiarlo – fancityacireale.it

Il parabrezza ghiacciato può essere un problema frequente durante l’inverno, ma esiste un metodo casalingo facile e rapido per liberarlo dal ghiaccio.

Alzarsi la mattina presto in inverno è un trauma già di suo. L’idea di abbandonare il caldo offerto dalle coperte è un crimine contro natura e doverlo fare di fretta e furia per non arrivare tardi a scuola o a lavoro può tramutarsi in un vero e proprio incubo quotidiano. Le cose peggiorano se, una volta superato l’impatto della temperatura ci si trova davanti ad un’auto coperta di ghiaccio.

Per fortuna in molte parti d’Italia le temperature scendono raramente sotto lo zero, ma per chi abita al nord il parabrezza ghiacciato è una costante alla quale doversi abituare. Il tempo necessario a sbrinare il vetro ed eliminare il ghiaccio che si è formato all’esterno va calcolato nel diario di viaggio e non neghiamolo è una seccatura.

La maggior parte delle persone elimina il ghiaccio con le mani, grattandolo via dal vetro per liberare la visuale. C’è chi, quando lo strato di ghiaccio è più sottile, si affida semplicemente agli spruzzi e ai tergicristalli dell’auto, aspettando contemporaneamente il tempo necessario per farlo sbrinare dall’interno per eliminare la patina opaca che si è formata durante la notte.

Ma se vi dicessimo che c’è un metodo più rapido e che al contempo evita il rischio che la nostra operazione di pulizia graffi o danneggi il vetro?

Come eliminare facilmente il ghiaccio dal parabrezza dell’auto

Sicuramente i più accorti sanno che il metodo migliore per eliminare il ghiaccio dal vetro è quello di versare dell’acqua. Ovviamente l’acqua versata dev’essere fredda o temperatura ambiente (che in inverno è più o meno la stessa cosa), perché se la versassimo calda o peggio bollente c’è il rischio che lo shock termico faccia fissare il ghiaccio al parabrezza.

Un metodo ancora più efficace della sola acqua ci viene offerto da un utente Instagram, il quale spiega come una semplice soluzione fatta in casa ci possa aiutare a far sciogliere istantaneamente il ghiaccio e che per crearla abbiamo bisogno solo di tre ingredienti che tutti abbiamo a disposizione.

La soluzione va creata con metà del recipiente riempito di acqua, un cucchiaio di sale grosso (utilizzato comunemente per fare sciogliere la neve) e un goccio di aceto. Una volta mescolato il tutto lo trasferiamo in uno spruzzino e cominciamo a bagnare il nostro parabrezza con la soluzione creata, il risultato è davvero incredibile: vi basteranno pochi secondi per riottenere la visibilità e cominciare la vostra giornata.