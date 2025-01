Pasta e lenticchie non la solita, con questo ingrediente in più è davvero deliziosa: hanno fatto tutti il bis

Una buona minestra di lenticchie è un piatto ideale per le giornate invernali, soprattutto se ci aggiungi questo ingrediente delizioso.

Al termine di una giornata di lavoro, magari dopo essere tornati a casa sotto la pioggia o col brutto tempo, trovare in tavolo un bel piatto di zuppa calda è l’ideale. E se si dice zuppa, non possono non venirci in mente i legumi.

Questi alimenti sono particolarmente ricchi di nutrienti: vi troviamo proteine vegetali, un alto contenuto di minerali e vitamine, per non parlare delle fibre! Non a caso i legumi sono considerati un alimento molto importante nella dieta mediterranea.

Ne esistono numerosi tipi, dai fagioli, ai ceci, alle lenticchie, e per questo sono particolarmente versatili e si sposano con le esigenze alimentari di tutti. Ad esempio vegetariani, vegani o celiaci. Ebbene, in questo articolo vogliamo proporvi la ricetta di una zuppa di lenticchie gustosissima, arricchita con un ingrediente di stagione anch’esso ricco di proprietà nutrizionali.

Zuppa di lenticchie e cavolo nero: con questo piatto fai il pieno di fibre e antiossidanti

Stiamo parlando della combinazione tra lenticchie e cavolo nero. Questa verdura in foglia è ricca di antiossidanti e si sposa bene con numerose preparazioni: dai primi, ai secondi, ai contorni. Per la nostra minestra di lenticchie e cavolo nero avremo bisogno dei seguenti ingredienti (dosi per 2 persone).

250 gr di lenticchie in barattolo;

1 cespo di cavolo nero;

passata di pomodoro per dare un tocco di colore e acidità;

sedano, carota e cipolla per il soffritto;

sale e pepe;

olio EVO.

Chi gradisce un gusto piccante potrà aggiungere anche del peperoncino. Iniziamo preparando un soffritto di sedano, carota e cipolla. Poniamo il tutto in una pentola dai bordi alti, assieme a un giro d’olio. Lasciamo appassire il soffritto per un po’, poi aggiungiamo qualche cucchiaio di passata di pomodoro e il cavolo nero tagliato a listarelle.

Lasciamo appassire anche il cavolo, poi aggiungiamo le lenticchie, saliamo e pepiamo a piacere e ricopriamo il tutto con acqua calda. Questo tipo di zuppa dovrà cuocere per un po’: maggiore sarà il tempo di cottura e più ricco sarà il gusto che otterremo. Dunque abbassiamo la fiamma e lasciamo andare la zuppa per circa 1 ora, un’ora e mezza.

Quando avrà raggiunto una consistenza abbastanza cremosa, spegniamo e serviamo assieme a delle bruschette e a una spolverata di prezzemolo e peperoncino. E per una versione ancora più nutriente, potremo aggiungervi anche della pasta in formato corto, da cuocere direttamente dentro alla minestra.