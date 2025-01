Pensi di essere al sicuro in casa ma in realtà non è così, questi pericoli non sono poi così ‘nascosti’: rimedia subito – fancityacireale.it

Anche in casa sono presenti delle insidie che potrebbero metterci in serio pericolo: ecco a cosa prestare attenzione.

La casa è più di un semplice luogo fisico. Per la maggior parte delle persone rappresenta un rifugio: è il posto dove potersi finalmente mettere a proprio agio, riposarsi e prendersi del tempo per se stessi, ma anche in cui ci si sente maggiormente al sicuro. Tuttavia, le nostre abitazioni possono rivelarsi pericolose: ci sono delle insidie non poi così nascoste a cui bisogna prestare attenzione per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.

Ogni anno si contano tantissime vittime di incidenti domestici, che riportano gravi infortuni per via dei pericoli presenti nelle nostre dimore e che nei casi più gravi finiscono col perdere la vita. La casa è il posto in cui troviamo ristoro, ma ciò non vuol dire che l’ambiente domestico rappresenti sempre una garanzia per quanto riguarda la nostra sicurezza.

Attenzione a questi pericoli in casa: così si evitano incidenti domestici

Occuparsi della manutenzione dell’abitazione, effettuare controlli periodici e dotarsi dei dispositivi adeguati ci permetterà di prevenire incidenti che potrebbero avere esiti tragici. Tra i pericoli più letali c’è sicuramente il monossido di carbonio: l’esposizione ad esso, oltre a provocare perdita di coscienza, può portare alla morte. Di conseguenza si consiglia di munirsi di un apposito rilevatore.

Un altro fattore di pericolo per la nostra salute è la muffa. Sebbene non sia mortale, può determinare la comparsa di allergie e causare irritazioni alla pelle, agli occhi e alle vie respiratore. Nei soggetti a rischio, inoltre, può provocare infezioni. Per questo motivo bisogna tenere sotto controllo l’umidità in casa, assicurandosi di arieggiare l’ambiente e usando un deumidificatore se necessario.

Proseguendo, tra i pericoli nascosti in casa ci sono i vecchi tubi, che possono diventare un rischio se iniziano a perdere acqua danneggiando l’abitazione. Bisogna fare attenzione anche al filtro antipelucchi dell’asciugatrice: deve essere pulito con regolarità per fare a meno che si intasi trasformandosi in un fattore di incendio domestico. Lo stesso vale per le candele, da non lasciare mai incustodite e spegnere prima di andare a letto.

La superfici scivolose sono un altro pericolo da cui possiamo tutelarci con dei tappeti antiscivolo per la vasca da bagno o la doccia e il pavimento attorno ad esse. Per evitare brutte cadute, si consiglia anche di non lasciare indumenti e oggetti vari sparsi per la casa in modo da non avere ostacoli al passaggio. Da tenere sotto controllo ci sono anche corrimano e maniglie, che devono mantenersi stabili. Inoltre, dobbiamo assicurarci che le scale siano ben illuminate.