Per abbassare la febbre non prendo farmaci: uso questi 3 rimedi della nonna e mi sento subito meglio

Di questi periodi, con le temperature che subiscono notevoli sbalzi nel corso della giornata, ritrovarsi ammalati non è di certo una novità. Inoltre, i primi mesi dell’anno sono ormai noti a tutti, come i mesi in cui i picchi influenzali sembrano arrivare alle stelle. Quindi, riuscire a dribblare tosse, raffreddore e febbre è sicuramente un’impresa impossibile, soprattutto se in casa ci sono dei bambini che vanno a scuola e che diventano dei veri e propri untori.

Ovviamente, nel momento in cui si vive uno stato influenzale o si ha un’indisposizione generale, la febbre è uno dei primi sintomi che andremo a riscontrare e che in alcuni casi potrà raggiungere anche punte piuttosto alte. Quando questo accade, per cercare di riportarla a degli standard ottimale, la somministrazione di farmaci risulta essere la scelta più comune, ma a conti fatti è davvero la strategia giusta da adottare?

Febbre, come abbassarla con rimedi naturali e senza la somministrazione di farmaci

Partendo dal presupposto che la febbre nel 90% dei casi non rappresenta alcun pericolo per la salute, ma altro non è che una risposta di difesa del proprio corpo che combatte contro qualcosa di patogeno. Per questo motivo, è sempre consigliato non bloccarla subito, ma permettere che faccia il suo corso, anche se questo vorrà dire sentirsi affaticati, doloranti e spossati. Tuttavia, se proprio non si riescono a gestire questi sintomi, piuttosto che assumere farmaci è meglio optare per qualcosa di naturale ed efficace.

Nonostante molti tendano ancora oggi a demonizzare la febbre e ad agire anche se si tratta di una temperature leggermente alterata, i medici consigliano sempre di aspettare prima di agire, ma soprattutto d’intervenire solo se si tratta di una temperatura che superi i 38° e soprattutto se dura ormai da più di 3 giorni. Piuttosto, è importante mantenersi sempre ben idratati e di riposare quanto più possibile. Chiarito questo punto, arriviamo al nocciolo della questione mostrando due semplice rimedi naturali capaci di tenere a bada la febbre senza l’utilizzo di farmaci.

Il primo rimedio prevede la preparazione di una tisana a base di zenzero e miele. Grazie alla combinazione di questi due ingredienti si manterrà il corpo ben idratato e si andrà a contrastare un eventuale innalzamento della temperatura corporea. Altro rimedio è quello di preparare un infuso di tiglio. In questo caso, grazie alla sua azione anti-infiammatoria, si riuscirà a combattere gli stati febbrili e a sciogliere muco e catarro. Ovviamente questi sono semplici rimedi che non vogliono in alcun modo sostituire il parere del medico, quindi, se la situazione dovesse perdurare e la febbre salire ancora, è sempre meglio contattarlo per capire la strada giusta da prendere.