Per pranzo ci facciamo uno spaghetto ‘sciuè sciuè’? Veloce di nome e di fatto: è una vera delizia

Con questo spaghetto ‘sciuè sciuè’ porti in tavola il pranzo in pochi minuti: veloce e saporito, ti svolta la giornata!

Dopo che durante le feste abbiamo trascorso lunghe ore davanti ai fornelli ed abbiamo cucinato praticamente di tutto, è normale che la voglia di stare ancora in cucina così come la fantasia scarseggino. Ma niente paura, perché se non sai che cosa portare in tavola per pranzo, questo spaghetto ‘sciuè sciuè’ ti risolve subito il problema.

In pochi minuti, potrai servire un primo piatto super gustoso e semplice da realizzare. Da quando l’ho assaggiato, me ne sono completamente innamorata ed anche la mia famiglia adesso vuole che lo prepari sempre. Ad ogni boccone si sente un’esplosione di sapore in bocca, cosa aspetti ad assaggiarlo?

Spaghetto ‘sciuè sciuè’: l’idea che stavi cercando per un pranzo gustoso e veloce

Lo spaghetto ‘sciuè sciuè’ che voglio proporti oggi è una rivisitazione del classico piatto di spaghetti al pomodoro, con l’aggiunta di qualche ingrediente diverso dal solito, in modo tale da rendere tutto ancora più sfizioso e saporito. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di una ricetta facile e veloce da preparare. Il gusto però è semplicemente irresistibile!

Ingredienti

320 grammi di spaghetti;

650 grammi di pomodori datterini;

100 grammi di pangrattato;

25 grammi di finocchietto;

2 spicchi d’aglio;

1 limone;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Per trasformare un semplice piatto di spaghetti al pomodoro, basta aggiungere qualche ingrediente diverso dal solito. Innanzitutto, metti a bollire una pentola d’acqua salata per la pasta. Nel frattempo, prepara il sugo andando a lavare e a tagliare i pomodorini a metà. Falli quindi rosolare in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio, un po’ di sale ed un po’ di pepe e lascia cuocere a fiamma viva per 3-4 minuti. Dopodiché, aggiungi un paio di mestoli d’acqua di cottura e schiaccia i pomodorini con un cucchiaio. In una padella a parte, fai tostare il pangrattato con olio extravergine d’oliva, sale, uno spicchio d’aglio ed il finocchietto tritato. Quando gli spaghetti saranno quasi cotti, scolali e travasali nella padella con il sugo. Unisci un po’ d’acqua di cottura e vai a mantecare la pasta, facendo attenzione a lasciarla leggermente al dente. Non ti resterà infine che impiattare con una manciata di pangrattato tostato ed una grattata di scorza di limone per decorare ed insaporire ulteriormente il tuo spaghetto ‘sciuè sciuè’.

Il consiglio extra: se preferisci, puoi risottare gli spaghetti facendoli cuocere direttamente in padella con il sugo, andando ad aggiungere dell’acqua calda un poco alla volta, finché la pasta non sarà cotta.