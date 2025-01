Quattro segnali che indicano che il tuo partner non è quello giusto per te

Stai frequentando un nuovo ragazzo ma qualcosa non ti convince? Sappi che l’istinto non sbaglia quasi mai e se qualcosa non ti fa stare bene non sei costretta a portare avanti una situazione malsana.

Quando si inizia una nuova relazione con una persona che si conosce da poco è un po’ come fare un salto nel vuoto: non si può avere l’assoluta certezza di come andranno le cose, si tenta e ci si butta. Non sempre le cose poi vanno come vorremmo ma, in ogni caso, se non si prova e si resta sempre a bordo piscina, non s’imparerà mai a nuotare.

Spesso, tuttavia, il nostro istinto ci vede più lungo di noi e già dopo poche settimane o pochi mesi una vocina nella nostra testa ci dice che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Sia chiaro che non esiste il modello perfetto di coppia e non esiste nemmeno il manuale delle istruzioni.

Ogni coppia è felice a modo proprio ma se non stai bene, non sei contenta e hai un po’ troppi dubbi allora forse dovresti ascoltare il tuo istinto perché la vocina che ti rimbomba in testa, molto probabilmente, sta cercando di metterti in guardia da qualcosa. Secondo gli esperti di Psicologia sono 4 i segnali che dovrebbero spingerci a troncare una relazione: questi 4 segnali indicano che la persona che stiamo frequentando non è proprio quella giusta per noi.

Tronca subito la relazione se noti questi 4 segnali

Se la persona con cui stai uscendo non provoca in te gioia ed entusiasmo ma, piuttosto, ha sempre dubbi e non sei particolarmente felice quando vi vedete, già questo dovrebbe farti capire che quel ragazzo o quella ragazza non sono adatti a te. Ma se vuoi tentare il tutto per tutto allora osserva queste 4 cose: se il tuo lui o la tua lei fanno queste 4 cose allora non sono adatti a te.

Il primo segnale che il tuo partner non fa per te è se nasconde delle cose o ti dice bugie o cerca di modificare la realtà per imbonirti: mentire è una delle più grandi forme di mancanza di rispetto. Una persona che mente non potrà mai essere quella giusta per costruire una relazione che dovrebbe sempre basarsi sulla fiducia.

Il secondo indizio che dovrebbe metterti in fuga e questo: il tuo partner ti parla sopra, non ti ascolta e non ti lascia mai – o quasi mai – finire di parlare. Una persona che ti parla sopra non ti rispetta, non gli importa delle tue idee e della tua opinione e cerca di prevaricarti.

Terzo segnale di allarme: quando gli racconti qualcosa si mostra annoiato. In questo caso o la persona che stai frequentando conosce già la storia che gli stai raccontando o pensa di aver già capito la “morale del discorso”. In entrambi i casi non ti rispetta e si sente superiore a te.

Quarto indizio: le parolacce. Questo comportamento è gravissimo e dovrebbe indurti a chiudere subito. Se il tuo partner ti insulta, ti dà appellativi poco gentili allora non è una persona che potrà mai renderti felice. Gli insulti sono violenza verbale e la violenza, in tutte le sue forme, non deve mai essere ammessa.