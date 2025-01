Questa delizia può costare fino a 1.000 euro al chilo

Hai mai sentito parlare dei germogli di luppolo? Questi tesori della natura, oltre a essere un ingrediente gourmet, hanno toccato prezzi incredibili nei mercati europei. Scopri perché sono così preziosi!

I germogli di luppolo, conosciuti anche come “bruscandoli”, sono i giovani getti della pianta di luppolo (Humulus lupulus) e vengono raccolti in primavera, quando sono ancora teneri e ricchi di sapore.

Amati per il loro gusto erbaceo e delicatamente amaro, vengono utilizzati in risotti, frittate e zuppe. Tuttavia, quello che sorprende non è solo il loro valore gastronomico, ma anche quello economico.

Un prezzo da record per una rarità stagionale

La raccolta dei germogli di luppolo è un’operazione faticosa e delicata, che richiede tempo e pazienza. Crescono spontaneamente lungo i fossati e nei boschi e devono essere selezionati uno a uno. Questa difficoltà, unita alla loro disponibilità limitata, li ha resi un vero lusso sulle tavole di alcuni paesi europei.

Il prezzo dei germogli di luppolo può variare molto a seconda della stagione e della regione. Tuttavia, in mercati rinomati come quelli del Belgio e dei Paesi Bassi, questa prelibatezza ha raggiunto il picco incredibile di 1.000 euro al chilogrammo. Un costo che li colloca nella stessa categoria di prodotti rari come il tartufo bianco e lo zafferano.

In Italia, pur essendo molto apprezzati nelle regioni del nord come Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, i prezzi tendono a essere più contenuti, oscillando tra 30 e 100 euro al chilogrammo nei mercati locali. Tuttavia, la loro crescente popolarità potrebbe presto spingere i prezzi verso l’alto anche da noi.

Perché i germogli di luppolo sono così costosi?

Raccolta manuale: i germogli devono essere raccolti a mano per non danneggiarli. Disponibilità limitata: il periodo di raccolta è breve, limitato ai mesi primaverili. Delicatezza del prodotto: i germogli sono molto fragili e devono essere consumati freschi per mantenere intatte le loro proprietà. Valore gastronomico: il sapore unico e il legame con la tradizione culinaria ne fanno un prodotto ricercato da chef e appassionati di cucina gourmet.

Oltre al loro gusto raffinato, i germogli di luppolo sono apprezzati per le loro proprietà benefiche. Sono ricchi di vitamine, fibre e antiossidanti e hanno un effetto rilassante grazie alle sostanze naturali presenti nella pianta. Perfetti per chi vuole aggiungere un tocco salutare ai propri piatti senza rinunciare al sapore.

Dove trovarli e come usarli in cucina

I germogli di luppolo si trovano principalmente nei mercati contadini durante la primavera. Se sei fortunato, puoi raccoglierli direttamente durante una passeggiata nei boschi, prestando attenzione a riconoscerli correttamente. In cucina sono versatili: il risotto ai bruscandoli è uno dei piatti più amati, ma puoi usarli anche nelle frittate, nelle insalate o nelle zuppe. Se non li hai mai provati, concediti questa esperienza culinaria: un assaggio che vale ogni euro speso, e che ti farà capire perché i germogli di luppolo sono considerati un tesoro della natura.