Questa torta la prepari in 5 minuti e non accendo il forno per cuocerla: una ricetta facile e veloce – fancityacireale.it

Hai voglia di una torta semplice e veloce da preparare? Non hai scuse: questa è pronta in 5 minuti e senza neppure accendere il forno!

Quando pensi ad una torta, ti vengono in mente solo liste infinite di ingredienti e procedimenti elaborati. Dimentica tutto questo: c’è finalmente la ricetta di una torta facile e veloce da preparare, perfetta per quando vuoi qualcosa di genuino da mangiare a colazione, a merenda oppure come dessert da offrire agli ospiti.

Per di più, questa torta non va nemmeno in forno e questo accelera ulteriormente la preparazione ed anche i minuti di attesa per poterla mangiare. Chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli oppure ha poca manualità in cucina, non può esimersi dal preparare questa buonissima torta.

La ricetta della torta pronta in 5 minuti che non va cotta neppure in forno

Ti sembrerà strano ma c’è una torta che puoi preparare letteralmente in 5 minuti, senza neppure accendere il forno. È proprio questo che accorcia notevolmente i tempi di preparazione. La torta si caratterizza infatti per la sua modalità di cottura che avviene direttamente sul fornello utilizzando una padella.

Ingredienti per la torta:

250 g di farina bianca

250 g di panna liquida

3 uova

200 g di zucchero semolato bianco

1 bustina di lievito vanigliato per dolci

50 g di canditi di arancia

Preparazione:

Mescolare le uova con la panna e aggiungere lo zucchero. Aggiungere la farina, il lievito e i canditi. Imburrare e infarinare una padella antiaderente e metterla sul fuoco con il coperchio. Accendere la fiamma al minimo e cuocere per 30 minuti. Infine, girare la torta e cuocerla per altri 10 minuti dall’altro lato.

Per la buona riuscita della torta è fondamentale scegliere una padella antiaderente di buona qualità e dal fondo spesso, con un diametro di 24-26 cm per garantire una cottura omogenea. In più, questa padella deve essere dotata di un coperchio, aderente e preferibilmente dotato di una valvola per la fuoriuscita del vapore. Poi, durante la preparazione, non dimenticare di ungere con del burro o dell’olio il fondo della padella per evitare che l’impasto si attacchi.

A tal proposito, non esagerare con i liquidi perché altrimenti la torta resterà cruda; e non esagerare neppure con il lievito per evitare che il dolce cresca troppo (più della padella stessa). Un altro trucco per non far appiccicare la torta sul fondo consiste anche nel tagliare un foglio di carta da forno dello stesso diametro della padella. Ciò agevolerà anche la rimozione del dolce senza rischiare di romperlo.

Durante la cottura, infine, controllare frequentemente lo stato della torta per evitare che si bruci o che si cuocia solo da un lato. In ogni caso questa torta è davvero molto semplice da preparare, nonostante le accortezze da avere. Per non parlare del suo gusto davvero genuino e senza fronzoli. Oltre ai canditi di arancia si può farcire anche con uvetta, gocce di cioccolato, granella di frutta secca o fettine di mele.