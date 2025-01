Quest’inverno lo sciroppo per la tosse me lo faccio in casa: è portentoso e pure economico – fancityacireale.it

Hai mal di gola o tosse? Contro i malanni di stagione non comprare nessuno sciroppo ma preparalo in casa e risparmi pure.

Il freddo non sta risparmiando quasi nessuno ed ecco che i malanni di stagione cominciano a colpire causando mal di gola, tosse, catarro. Sintomi che rendono difficoltoso fare anche le operazioni quotidiane più semplici, soprattutto perché sono molto fastidiosi.

La prima cosa che si fa quando si accusano questi segnali di malessere è andare in farmacia ad acquistare uno sciroppo che lenisca i sintomi e li faccia scomparire. Questi prodotti sono efficaci a lungo andare ma spesso molto costosi. Per non parlare del fatto che spesso non sono così naturali come invece si vorrebbe.

Invece di spendere tanti soldi in farmacia per una bottiglia di sciroppo, ecco la ricetta per prepararne uno davvero naturale in casa.

La ricetta dello sciroppo che puoi preparare in casa quando hai la tosse

Se hai la tosse, il mal di gola o il catarro puoi evitare di acquistare lo sciroppo in farmacia e prepararne uno facilmente a casa fatto con soli tre ingredienti che sicuramente hai già in dispensa. Anche se alla vista non ti sembrerà appetitoso, in realtà il sapore non è male ed è soprattutto molto efficace.

In più è molto più economico degli sciroppi comuni che acquisti in farmacia e che possono arrivare a costare anche 20 euro. Per preparare lo sciroppo homemade ti occorreranno:

mezza cipolla

miele naturale q.b.

un’arancia fresca

Preparazione:

Tagliare la cipolla a fettine sottili e metterla in un barattolo di vetro. Coprire le fettine di cipolla con il miele e mescolare con il succo d’arancia appena spremuto. Consumare lo sciroppo un paio di volte al giorno, preferibilmente al mattino e alla sera, filtrandolo in modo da eliminare i pezzi di cipolla. Si conserva in frigorifero per massimo due giorni, ma è preferibile prepararlo fresco per mantenere intatte tutte le sue proprietà.

Ma cosa lo rende davvero così efficace? Sicuramente la combinazione dei tre ingredienti. Infatti da una parte la cipolla contiene composti solforati utili per fluidificare il muco e decongestionare le vie respiratorie. Il miele è invece un calmante naturale per la gola e serve per alleviare tosse e irritazioni. L’arancia, infine, grazie alla vitamina C che contiene, rinforza il sistema immunitario.