Re Carlo, l’ennesima umiliazione: quello che è successo durante il cenone di Natale è da non credere

Nuovo colpo di scena all’interno di Buckingham Palace: Re Carlo riceve l’ennesima umiliazione in occasione del tradizionale cenone di Natale.

Le ultime settimane sono state caratterizzate dal susseguirsi di nuove vicende e polemiche per i membri della royal family inglese. L’anno appena trascorso ha visto un Re Carlo particolarmente provato dalle cure chemioterapiche, le quali hanno inevitabilmente debilitato lo stato fisico precario del monarca.

La salute del re inglese, da tempo oggetto di dibattito internazionale, si è trasformata nel leitmotiv delle recenti ricorrenze natalizie all’interno di Buckingham Palace. Secondo quanto emerso, infatti, Re Carlo sarebbe pronto ad avviare in anticipo le procedure per la successione al trono inglese a favore del primogenito William e della consorte Kate.

Le operazioni di successione al trono, tuttavia, non sembrerebbero essere l’unico attuale pensiero del monarca inglese. Quest’ultimo, difatti, sarebbe rimasto coinvolto in un triangolo imbarazzate in occasione delle recenti festività, il quale ha avrebbe attirato l’attenzione e la preoccupazione di tutti i membri della royal family.

Re Carlo sfugge all’umiliazione: polemiche al cenone di Natale

I momenti di polemica non hanno risparmiato la royal family inglese neppure durante le recenti festività natalizie, periodo dell’anno dedicato all’organizzazione delle tradizionali riunioni familiari tra i Windsor. Dopo il distacco con il figlio Harry, infatti, Re Carlo III è ora impegnato a fronteggiare una nuova rottura familiare con il fratello Andrew, duca di York. Il secondogenito della compianta Elisabetta II è stato recentemente accusato di far parte della cerchia di amicizie della spia cinese Yang Tengbo.

Impegnato a scoprire i retroscena del governo inglese per scopi nazionali, Tengbo è stato recentemente bandito e allontanato dal Regno Unito. In seguito a quanto emerso, il duca di York si sarebbe ritrovato in una situazione di isolamento dagli altri membri della royal family. Quest’ultimi, preoccupati nel mantenere un profilo pubblico pulito, avrebbero spinto il duca a rimanere in solitaria durante le festività natalizie.

Lo stesso Re Carlo avrebbe voluto mantenere le distanze dal fratello, evitando ulteriori umiliazioni durante i tradizionali festeggiamenti natalizi nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. Secondo quanto rivelato dai più vicini al duca, Andrew avrebbe deciso di rinunciare alla partecipazione di qualsiasi futura iniziativa del monarca inglese. La vergogna provata dal duca di York sarebbe tale da averlo avrebbe spinto a dichiarare di non voler più partecipare a futuri incontri familiari.