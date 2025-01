Regime forfettario, cambia la soglia di reddito ma solo in alcuni casi: controlla subito

Il 2025 porta con sé una importante novità per i lavoratori autonomi a regime forfettario: cambiano le soglie di reddito per lavoro dipendente.

Il regime forfettario è quel regime fiscale agevolato e riconosciuto alle persone fisiche che detengono un’attività di impresa, arti o professioni. In parole più semplici è quel regime fiscalmente più agevolate che si riconosce ai lavoratori autonomi che hanno ricavi/compensi entro gli 85mila euro annui. La Legge di Bilancio del 2025 proprio per questa categoria ha apportato una serie di novità, compresa una maggiore flessibilità per lavoratori dipendenti e neoimprenditori.

Una delle novità importanti apportate con la nuova finanziaria è l’innalzamento per le soglie di reddito per i lavoratori dipendenti che intendono avviare un’attività sfruttando questo regime.

In particolare, quello che fa la Legge, è andare ad intervenire sull’art. 1 della legge n.190 del 2014 il quale stabiliva che non potessero rientrare nel regime forfettario quei soggetti che nell’anno precedente avessero percepito redditi da lavoro dipende o assimilati (parliamo quindi di pensioni, collaborazioni coordinate e continuative e così via) che superassero i 30mila euro.

Questo significava che fino al 2024, chi aveva intenzione di aprire una partita IVA a regime forfettario o restare nella fascia di agevolazione non doveva aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati che arrivassero a superare i 30.000 euro. La legge di Bilancio approvata il 30 dicembre scorso va proprio a modificare questa soglia.

Regime forfettario, la nuova soglia da reddito dipendente e altre importi novità

Con la finanziaria di quest’anno, la soglia da redditi dipendenti e assimilati sale a 35mila euro, aprendo così la possibilità di accedere al regime a molti altri contribuenti. È importante sottolineare però che l’innalzamento vale solo per l’anno di imposta 2024.

È stata poi mantenuta l’aliquota agevolata che resta al 15%, tuttavia, una delle novità, prevede uno sconto del 5% nei primi 5 anni di attività. Si tratta quindi di una misura che mira ad agevolare e supportare i nuovi imprenditori.

Anche il limite di reddito annuale resta fissato a 85mila euro, con la precisazione però che lo stesso limite sarà riposizionato in base a quando si aprirà la partita IVA- in parole più semplici, se si apre la partita IVA ad aprile il limite annuo scende intorno ai 60mila euro.

Infine, il regime forfettario può essere mantenuto dal lavoratore anche nel caso in cui eserciti attività in misura prevalente verso il soggetto che risulta essere anche il datore di lavoro subordinato. Questo però a patto che il rapporto di lavoro dipendente e autonomo siano collocati in un contratto misto e cioè stipulato da parte del datore di lavoro con almeno 250 dipendenti certificato dagli orari previsti dlgs n.276 del 2003.