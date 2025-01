Risotto al telefono, la ricetta sfiziosa per portare in tavola un primo gustoso e filante – fancityacireale.it

Il risotto al telefono è un piatto gustoso e filante che piace a grandi e piccini. Ecco la ricetta facile e veloce da replicare.

Fra i piatti più celebri e gustosi della cucina italiana c’è il risotto al telefono. Chiamato così perché è super filante proprio come il filo dei vecchi telefoni di casa, questo piatto è un tripudio di gusto e sapori pur essendo fatto con pochi semplici ingredienti.

La ricetta per farlo è facile e veloce, tanto che si potrà proporre come primo ai propri figli e alla propria famiglia o anche agli ospiti anche quando si hanno poche idee o se il frigo è quasi vuoto. Ecco come prepararlo.

Ingredienti e preparazione del risotto al telefono

Un piatto gustoso e filante da leccarsi i baffi: il risotto al telefono è semplice e veloce da preparare ma ha in se tutto ciò che si può desiderare da un primo. Si tratta di un risotto al pomodoro arricchito con mozzarella che fila proprio come il filo dei vecchi telefoni di casa.

Gli ingredienti per prepararlo sono:

320 g di riso vialone nano

1 scalogno

200 g di passata di pomodoro

120 g di mozzarella per pizza

Maggiorana q.b.

Olio evo q.b.

Sale fino q.b.

1,5 l di brodo vegetale caldo

Per prima cosa preparare il brodo vegetale, tenendolo caldo. Quindi tritare lo scalogno e farlo appassire in un tegame con un filo d’olio. Poi versare il riso e farlo tostare per qualche minuto. Aggiungere la passata di pomodoro e mescolare bene, quindi aggiungere pian piano il brodo in modo da far cuocere gradualmente il riso. Aggiustare di sale e poi unire altro brodo fino a che il riso non sia cotto.

Una volta che il riso è pronto, spegnere il fuoco e aggiungere la mozzarella per pizza precedentemente tagliata a cubetti, un filo di olio e delle foglioline di maggiorana. Mescolare per bene in modo da far fondere la mozzarella e servire ben caldo. Il risotto al telefono è pronto da gustare in tutta la sua bontà.

Se dovesse avanzare, si può conservare in frigorifero per 4 giorni al massimo. Si sconsiglia invece di scongelarlo. Se non si ama la mozzarella, si può aggiungere un formaggio a propria scelta e, chi va matto per il piccante, invece, può fare il soffritto anche con del peperoncino tritato.