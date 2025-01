Saltimbocca alla romana, lasciati ispirare dal nome: sono deliziosi e li prepari in pochi minuti

Non sai come preparare i saltimbocca alla romana? Ti spieghiamo noi come fare. Tutti i passaggi alla portata di chiunque.

Se anche tu sei alla ricerca di un piatto squisito che si prepara in poco tempo allora dovresti conoscere e preparare i saltimbocca alla romana. Si tratta di un secondo piatto tipico della cucina della citta Eterna. Contrariamente a quello che si pensa prepararlo è semplicissimo e oggi vi diremo come fare, vi basterà seguire tutti i passaggi, che sono alla portata di tutti, curiosi di sapere come prepararli?

Nei prossimi paragrafi, vi sveleremo tutte le informazioni necessari, gli ingredienti e gli step da seguire. Saltimbocca alla romana, come fare? Ve lo sveliamo subito.

Saltimbocca alla romana, oggi conoscerai tutti i passaggi per una perfetta preparazione

I saltimbocca alla romana possono diventare il vostro cavallo di battaglia, specie se volete fare bella figura con i vostri ospiti, come abbiamo appena detto si tratta di un piatto tipico della tradizione romana che inutile negarlo è in grado di conquistare chiunque. Contrariamente a ciò che si pensa prepararlo è semplicissimo e con poche mosse vi ritroverete a portare sulle tavole una pietanza dal gusto inconfondibile che mette tutti d’accordo. Se siete pronti possiamo dirvi tutto quello che c’è da fare.

Iniziamo, ma è bene sottolineare che gli ingredienti sono indicati per quattro persone, dunque, qualora fosse necessario vi suggeriamo di aumentare le dosi. Servitelo con il purè di patate, tutta la preparazione!

Procuriamo 400 grammi di fettine di vitello (tagliate molto sottili), 120 grammi di prosciutto crudo, salvia q.b., burro q.b., sale q.b., olio e pepe. Come potete vedere gli ingredienti, impiegati sono veramente pochi, ma il risultato vi sorprenderà. Siete pronti per iniziare a capire la sua preparazione? In primis, è fondamentale occuparsi della carne, dunque, battete leggermente le fettine di carne e stendetele su una superficie piana, subito dopo continuate collocando sopra ogni fetta di carne una di prosciutto crudo, infine proseguite aggiungendo due foglie di salvia. È importante procurare degli stecchini per tenere fermi gli ingredienti, adesso finalmente si potrà procedere con la cottura.

Come fare? All’interno di una grande padella versate abbondante burro e trascorso un minuto procedete collocando dentro i saltimbocca alla romana, lasciate cuocere a fuoco lento per circa 4 minuti e subito dopo trasferite tutto su un piatto. Il nostro secondo è adesso pronto e come vi avevamo detto la preparazione è alla portata di tutti. Attenzione vi suggeriamo di consumare la carne quando è ancora molto calda. Questo piatto vi farà fare una bellissima figura.