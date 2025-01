Sanremo 2025, altro che cantante: l’ex-vincitore torna come conduttore?

Sale la febbre per Sanremo 2025 e sul palco dell’Ariston potrebbe tornare proprio lui, anche se nelle inediti vesti di conduttore: il nome che infiamma il pubblico.

Cresce l’attesa per Sanremo 2025, mentre i giorni passano e l’11 febbraio si avvicina: a poco meno di un mese di distanza dall’inizio della kermesse, tutti gli spettatori si preparano ad assistere, come al solito, a grandissimo spettacolo. Tanti i grandi nomi coinvolti, con l’attenzione mediatica massima: anche questa nuova edizione si prepara a conquistare il web.

Detto che, da diverse settimane, sono ormai noti i nomi dei cantanti in gara, c’è molta curiosità su chi affiancherà Carlo Conti come co-conduttore. Recentemente è stata fatta chiarezza sul ruolo di Giulia De Lellis, ospite per la serata delle cover, mentre sembra sempre più vicina la coppia Alessia Marcuzzi-Cristiano Malgioglio, che con Carlo Conti ha già collaborato a Tale e Quale Show.

In questi ultimi giorni, poi, si è diffusa una voce che ha davvero dell’incredibile: a quanto pare è spuntato il nome a sorpresa dell’ex-vincitore del Festival di Sanremo, che potrebbe ritornare sul palco dell’Ariston nelle vesti inedite di conduttore. Ecco di chi si tratta, per lui sarebbe la prima volta ed il nome infiamma sicuramente il pubblico.

Sanremo 2025, l’ex-vincitore come co-conduttore? Il nome a sorpresa

Stando ad ultime indiscrezioni, oltre ai nomi di Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio pare stia prendendo sempre più quota la candidatura di Damiano David come conduttore al fianco di Carlo Conti. Il frontman dei Maneskin, recentemente impegnato nella sua prima esperienza da solista, potrebbe quindi tornare a Sanremo con un ruolo davvero inedito.

La presenza di Damiano porterebbe una ventata d’aria fresca alla kermesse, dato che il cantante porterebbe sicuramente il suo stile unico e anticonformista; potrebbe rappresentare poi il punto d’inizio per una nuova fase di carriera per il cantante, uno dei volti più amati del mondo della musica negli ultimi anni.

Al momento non ci sono conferme, ma il web si è già infiammato e tutti sperano di vedere effettivamente Damiano sul palco dell’Ariston per Sanremo 2025. La sua presenza sarebbe indubbiamente un “colpaccio” per Carlo Conti, che dopo il ciclo vincente di Amadeus ha il compito di portare il Festival ancora più su, oltre in primis a mantenere gli standard già acquisiti dalla kermesse.