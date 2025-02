Sanremo 2025, spunta il retroscena: rifiuto per la conduzione

Il rifiuto a Carlo Conti per Sanremo 2025, spunta il retroscena sulla co-conduttrice: ecco cosa è successo.

Siamo ormai alle porte della nuova edizione del Festival di Sanremo e cresce l’entusiasmo per la kermesse musicale: anche per quest’anno si preannuncia grande spettacolo, con tanti grandi nomi coinvolti in gara e pronti ad entusiasmare il pubblico con la loro musica.

Di sicuro, non mancheranno particolari dinamiche e polemiche, con Sanremo che è ormai di fatto un vero e proprio fenomeno mediatico, non soltanto una competizione musicale; come di consueto, spazio anche a diversi co-conduttori, con Conti che aprirà il Festival con Antonella Clerici e Gerry Scotti e, di serata in serata, ospiterà anche Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Katia Follesa, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Geppi Cucciari, Mahmood, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Una rosa di nomi fenomenali, ai quali poteva però aggiungersi anche il suo: spunta il particolare retroscena su Sanremo 2025, a quanto pare lei avrebbe ricevuto una proposta da Carlo Conti, ma l’avrebbe rifiutata.

Sanremo 2025, il retroscena su una possibile co-conduttrice: il rifiuto alla proposta

Stando a quanto riportato dal settimanale Novella 2000 (con l’indiscrezione ripresa anche da bubinoblog.it) sembrerebbe che Annalisa abbia rifiutato di prendere parte a Sanremo 2025 come co-conduttrice, perdendo l’occasione di rappresentare di fatto, con Mahmood, una figura “ibrida” (data la sua carriera da cantante) per una diversa esperienza di conduzione.

Sembrerebbe quindi che Annalisa abbia deciso di declinare gentilmente l’invito di Carlo Conti e, almeno questa volta, rimanere lontana dal Festival di Sanremo, che sicuramente le ha dato nel recente passato grandi soddisfazioni; un dispiacere per moltissimi fan, che avrebbero avuto più che piacere nel vederla coinvolta anche a Sanremo 2025. Ci saranno altri colpi di scena durante la kermesse?

Intanto, il clima intorno a Sanremo 2025 è già caldissimo, considerando come Emis Killa si sia ritirato dalla competizione; di sicuro, anche per quest’anno, ne vedremo delle belle, con Carlo Conti chiamato a replicare il successo ottenuto dal triennio firmato Amadeus e possibilmente, nelle speranze della Rai, continuare l’incredibile percorso di crescita di cui il Festival di Sanremo è stato protagonista in questi ultimi tempi. Anche senza Annalisa, è tutto pronto: tra entusiasmo e FantaSanremo, milioni di spettatori non vedono l’ora di sintonizzarsi su Rai 1 per non perdersi nemmeno un momento del Festival!