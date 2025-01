Se hai un bagno piccolo, non rinunciare alla doccia walk in: il trucco per averne una – fancityacireale.it

Trasforma il tuo bagno in un’oasi di benessere con una doccia walk in, perfetta anche in una stanza di dimensioni ridotte.

La doccia è un appuntamento con il benessere essenziale, non solo per una corretta igiene, ma anche per ricaricare le energie e prendersi cura di sé dopo una lunga giornata di lavoro.

Le docce walk in sono tra le più comode e le più apprezzate del momento, tuttavia, quando si ha un bagno di dimensioni ridotte si ha la tendenza a rinunciare a questa tipologia di comfort, temendo di non avere abbastanza spazio per sviluppare al meglio il progetto.

Quella che potrebbe sembrare un’impresa impossibile, con qualche accorgimento, può diventare una realtà: ma come fare per adattare una doccia walk in all’interno di un bagno piccolo?

Piccolo bagno, grande comfort: la doccia walk in è la soluzione

Quando parliamo di una doccia walk in facciamo riferimento a una doccia aperta, che permette di entrare e uscire senza alcun ostacolo. Solitamente il piatto doccia è a filo pavimento, una soluzione questa che crear un senso di continuità con il resto del bagno, donando all’intero ambiente ariosità.

Le pareti laterali di questa tipologia di doccia sono solitamente in vetro trasparente, il che da un tocco di maggiore luminosità al bagno. In alternativa, per chi ama un effetto più decorato, le soluzioni più gettonate sono i mattoni a vista o le mattonelle effetto mosaico.

La doccia walk in ha un estetica minimalista e moderna, tuttavia, al di là della mera resa visiva presenta una serie di vantaggi da non sottovalutare. A cominciare dalle pulizie, l’assenza di angoli e sporgenze rende la pulizia estremante semplice, evitando la formazione di muffa o ristagni di umidità.

Inoltre, non avendo ostacoli fisici è particolarmente indicata anche per chi presenta difficoltà motorie o per famiglie con bambini piccoli o grandi animali da lavare in casa.

Doccia walk in, così si adatta al bagno di piccole dimensioni

La doccia walk in si adatta alla perfezione anche ai bagni di piccole dimensioni, per una resa ottimale sarebbe meglio che la stanza abbia almeno una lunghezza di 120 cm e una profondità di 70 cm. La doccia walk in può trovare posto in una nicchia oppure in un angolo. Se il bagno ha una finestra, è possibile posizionare la doccia davanti a essa, creando così un’atmosfera luminosa e ariosa.

In un bagno di piccole dimensioni è preferibile utilizzare il piatto doccia a filo pavimento o leggermente rialzato, così da dare l’illusione di un ambiente più ampio. Per lo stesso motivo, è bene utilizzare il vetro trasparente per rivestire la doccia, questo da infatti un’illusione di maggiore profondità e farà apparire il bagno ancora più ampio.

Con il soffione a soffitto, poi, si libererà spazio e si otterrà un’esperienza doccia ancora più avvolgente. Una mensola a scomparsa è l’ideale per riporre shampoo e bagnoschiuma senza ingombrare la doccia. Infine, con la giusta illuminazione a LED è possibile giocare con la luce, creando un’atmosfera rilassante e valorizzando al tempo stesso lo spazio.