Se lavi i denti in questo modo hai sempre sbagliato: gli accorgimenti per mantenere in salute il tuo sorriso – Fancityacireale.it

Pensi di lavare i denti in maniera corretta? Ecco gli accorgimenti da non sottovalutare per sfoggiare un sorriso perfetto tutto l’anno.

La salute della propria bocca rappresenta un aspetto fondamentale nel contesto del benessere generale di ogni individuo. Oltre al più superficiale fattore estetico, una corretta igiene orale permette di combattere l’insorgere di numerose patologie, alcune delle quali possono avere conseguenze gravi sulla salute.

Oltre alle più comuni carie e gengiviti, seguire un regime di igiene orale corretto può supportare la masticazione e, di conseguenza, anche la salute dello stesso intestino. Nonostante la frequenza quotidiana del gesto, lavare i denti in maniera corretta è spesso sottovaluto o non eseguito nella maniera giusta.

La fretta, la mancanza di attenzione o un uso errato dello spazzolino, possono compromettere la salute del cavo orale, contribuendo alla comparsa dei primi sintomi. In questi casi, è fondamentale conoscere gli accorgimenti più utili per prendersi cura del proprio sorriso a lungo termine.

Lavi i denti in questo modo? I consigli più utili per il tuo sorriso

Parola d’ordine: prevenire. Mantenere delle abitudini alimentari sane e una consapevolezza della propria igiene orale, rappresentano le azioni fondamentali per preservare la bellezza del proprio sorriso a qualsiasi età. Prima ancora della pulizia quotidiana, l’alimentazione può incidere notevolmente sulla salute dei denti e sul mantenimento dell’equilibrio del cavo orale. Per spazzolare i denti in modo corretto è necessario eseguire un movimento sempre verticale, dall’alto verso il basso per qualche minuto. Nonostante siano zone spesso sottovalutate, l’interno della dentatura e la parte posteriore rappresentano due delle parti più importanti nel processo di pulizia orale generale.

È fondamentale, inoltre, concludere la procedura di pulizia utilizzando il filo interdentale, strumento ideale per rimuovere gli ultimi residui di cibo rimasti tra i denti. Una scarsa igiene orale potrebbe contribuire all’insorgere di infiammazioni quali la paradontite, comunemente conosciuta come “piorrea”. Per prevenire questa problematica, è fondamentale seguire una corretta pulizia dei denti supportata dall’utilizzo di un collutorio specifico per lenire e proteggere le gengive.

L’alcol e il fumo, inoltre, possono compromettere e aggravare stadi infiammatori del cavo orale, inibendo l’efficacia della pulizia quotidiana. Dopo aver consumato cibi acidi, inoltre, è consigliabile attendere almeno mezz’ora prima di lavare i denti. L’acidità dell’alimento può contribuire ad indebolire temporaneamente lo smalto, rendendolo più vulnerabile all’azione meccanica effettuata dalle setole dello spazzolino.