Se non fai l’ISEE non puoi richiedere questi bonus: perdi sconti e agevolazioni – fancityacireale.it

Agevolazioni con l’ISEE familiare, questi bonus sono erogati e si basano sul valore dell’Indicatore. Non bisogna perderli.

Come ogni anno si avvicina il momento di aggiornare l’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). Si tratta come noto di una sorta di fotografia del profilo socio-economico del nucleo familiare del richiedente, attraverso cui si accede a specifici contributi pubblici o se ne commisura l’entità.

Da ricordare che l’ISEE ordinario 2025 si basa sui dati patrimoniali, reddituali e anagrafici relativi all’anno 2023. Solo per l’ISEE corrente si prendono in considerazione le informazioni relative agli ultimi 12 mesi, ma per ottenere questa certificazione occorre che vi siano state variazioni della situazione patrimoniale o reddituale della famiglia. Dunque vediamo quali sono i bonus che possono essere richiesti e ottenuti con la presentazione dell’Indicatore della situazione economica.

Bonus da richiedere con la presentazione dell’ISEE

Un’osservazione preliminare riguarda il valore dell’ISEE ordinario che come detto si riferisce all’anno 2023. Anno in cui gli effetti della crisi energetica ancora si facevano sentire su famiglie e imprese. Quindi quest’anno le famiglie, con maggiori difficoltà in quel periodo, possono accedere a una serie di sconti e bonus, alcuni dei quali sono riservati a titolari di ISEE particolarmente basso.

Infatti alcune prestazioni sono indirizzate esclusivamente a famiglie in situazioni di disagio particolare dal punto di vista economico. Infatti è possibile dire che in generale a ISEE con valore basso corrisponde una prestazione di tipo economico più elevata. Ricordiamo per esempio i bonus e le agevolazioni alle quali si accede solo in presenza di ISEE entro una determinata soglia.

Si può cominciare con l’Assegno di Inclusione, la prestazione che ha parzialmente preso il posto del Reddito di Cittadinanza, affiancata dal Supporto per la formazione e il lavoro, il bonus bollette, per la riduzione delle fatture mensile delle forniture di energia elettrica, gas e acqua. Abbiamo la Carta dedicata a te, per acquisti di prodotti alimentari di prima necessità e l’esonero, o la riduzione, per le tasse universitarie.

Vi sono poi altri bonus erogati sulla base dell’ISEE familiare. Il più noto è certamente l’Assegno unico e universale, destinato alle famiglie con prole entro i 21 anni di età (in possesso di particolari requisiti). Altra agevolazione variabile è il bonus psicologo, per le cure mediche presso specialisti psicologi. C’è il conto corrente gratis o base, che offre i servizi bancari principali. Altra agevolazione di rilievo l’agevolazione per il mutuo giovani under 36, per l’acquisto della prima casa.

Ricordiamo ancora il bonus per morosità incolpevole, il bonus asilo nido, la carta acquisti, il bonus cultura, il bonus latte in polvere, l’assegno di maternità dei comuni, il bonus nuovi nati, il bonus badanti e il bonus anziani.