Se non guardi le etichette degli alimenti stai facendo un grosso errore: le 3 peggiori sostanze da evitare assolutamente – Fancityacireale.it

Attenzione alle etichette dei cibi: il nuovo allarme alimentare indica le peggiori sostanze da evitare assolutamente.

In un mondo sempre più frenetico e dedito ai cibi veloci, mantenere una corretta alimentazione risulta essere fondamentale per prevenire l’insorgenza di molteplici patologie. Le radici di un buon nutrimento, tuttavia, nascono fin dal momento dell’acquisto dei beni presso supermercati o punti di vendita alimentare.

Complici la fretta e la voglia di soddisfare la propria fame, le etichette degli alimenti vengono spesso ignorate dalla maggior parte dei consumatori. Quest’ultimi, spinti dai un fiducia incondizionata nei prodotti sugli scaffali, entrano frequentemente in contatto con sostanze e additivi malsani.

In questo scenario, l’etichetta degli alimenti risulta essere uno strumento prezioso per conoscere nel dettaglio tutti gli ingredienti presenti all’interno del prodotto. Tra quest’ultimi, tuttavia, è bene evitarne alcuni ritenuti potenzialmente nocivi per la salute dell’organismo.

Etichette degli alimenti: controlla questi 3 ingredienti nocivi

Nella vasta gamma di prodotti presenti sugli scaffali dei supermercati, è bene imparare a riconoscere alcuni ingredienti potenzialmente malsani per la salute dei consumatori. Quest’ultimi sono riscontrabili facilmente in molti cibi altamente processati, quali snack salati, biscotti e dolci preconfezionati. Il butilidrossianisolo, conosciuto con le sigle BHA e E320, è uno degli additivi alimentari maggiormente impiegati nella produzione di cibi industriali di alto consumo. Si tratta di un conservante antiossidante sintetico, più volte incriminato per la sua potenzialità cancerogena una volta a contatto con l’organismo. Il BHA, inoltre, potrebbe interferire anche a livello endocrino, causando malattie quali l’ipotiroidismo e il rallentamento del metabolismo.

Nella lista degli ingredienti da evitare, segue anche la Tartrazina, conosciuta sulle etichette con le sigle E102 e “giallo 5”. Questo additivo è direttamente collegato con l’incrementare dell’iperattività nei soggetti più giovani, oltre a poter causare possibili reazione allergiche. Nella lista degli effetti collaterali, inoltre, la Tartrazina è direttamente collegata a problemi di salute quali respirazione scorretta, insonnia e visione offuscata nei soggetti più deboli.

Conclude la lista il Glutammato Monosodico, riscontrabile sulle etichette con le sigle MSG o E621. Questo additivo è stato spesso associato al sopraggiungere di stati di obesità in alcuni soggetti, oltre a poter causare disturbi metabolici in persone con patologie pregresse. Nei soggetti più sensibili, il Glutammato Monosodico può incrementare stati di infiammazione, quali il sopraggiungere di emicranie e mal di testa, sudorazione e dolori muscolari persistenti.