Squid Game 3 lo spoiler è molto triste: si parla di ‘assenze’ pesanti

L’attrice di Squid Game si lascia andare ad uno spoiler non indifferente: i fan ora sono preoccupati dalle “assenze” pesanti nella trama.

Netflix rappresenta ormai una delle piattaforme di riferimento laddove si voglia dedicare del tempo a prodotti di pseudo-qualità. È anche vero che, negli ultimi anni, la società abbia intensificato la produzione, caricando decine di fiction e film ogni mese.

Tra i prodotti che hanno conquistato il pubblico, troviamo sicuramente Squid Game. I fan si preparano al debutto della terza stagione, reduci – purtroppo – da qualche delusione.

Squid Game 3: uno spoiler che i fan della serie non immaginavano

Sulla scia di Hunger Games, Squid Game si presenta come una competizione nella quale i concorrenti, travolti dai problemi finanziari, partecipano ad una serie di giochi mortali per assicurarsi il premio in denaro. La prima stagione rappresentò un vero e proprio fenomeno internazionale, tanto che Netflix – come di rado accade ultimamente – decise di investire sulle riprese di una seconda e terza stagione.

Tuttavia, il feedback ricevuto dagli utenti sul sequel delle prime puntate non è stato tanto positivo come il precedente. Si è prodotto uno spartiacque tra gli amanti dei prodotti streaming. Eseguendo una rapida ricerca in rete e leggendo i commenti di coloro che hanno assaporato ogni istante della seconda stagione, emerge chiaramente come qualcuno abbia ritenuto soddisfatte le sue aspettative, mentre qualcun altro sia rimasto profondamente deluso.

La principale critica rivolta a Squid Game 2 si riassume nella monotonia dei temi e nella progressiva lentezza delle dinamiche, molto più frenetiche ed appassionanti durante la stagione di esordio. Rimane dunque il dubbio che Squid Game 3 sia ancora peggio, soprattutto se pensiamo a quanto rivelato nelle ultime settimane.

Ebbene, l’attrice Kang Ae-sim ha spiegato: “Ho dovuto stare lontano da casa per così tanto tempo” – in riferimento alla decisione della produzione di girare la seconda e terza stagione una dopo l’altra – “Per noi i lavori sono durati solo sei mesi, ma alcuni degli altri sono stati sul set per un anno”. Include nel suo discorso anche Yang Dong-geun, il protagonista.

Di fronte alle parole dell’attrice, in molti si sono chiesti come mai i due personaggi principali siano rimasti sul set per la metà del tempo degli altri. Questo perché, probabilmente, potrebbero perdere la vita durante i giochi oppure essere sostituiti (secondo la sceneggiatura) da altri personaggi. Inutile sottolineare come l’eventualità che Geum-ja e Yong-sik possano sparire dalla serie ha allarmato legittimamente i fan del prodotto Netflix.