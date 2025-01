Theo Hernandez di nuovo al centro del Milan, ma c’è lo sfogo della compagna: parole dure

Theo Hernandez supera la crisi col Milan, ma c’è il particolare momento della sua compagna: arriva lo sfogo social.

Con l’esonero di Fonseca e l’arrivo di Conceiçao sembra essere iniziata una nuova stagione per Theo Hernandez, ritornato fondamentale per il Milan e tra i protagonisti (con tanti di gol) dell’incredibile rimonta dei rossoneri nel derby di Supercoppa contro l’Inter.

Al momento le parti sembrano essersi riavvicinate, ma staremo a vedere se, effettivamente, a fine stagione Theo e il Milan decideranno di proseguire il loro rapporto insieme. Al momento, comunque, il terzino ha altre priorità, visto anche il commento della sua compagna, Zoe Cristofoli.

La nota influencer, attiva anche nel settore dei cosmetici e dei tatuaggi, non ha vissuto un momento facile e si è lasciata andare ad un particolare sfogo sui social; ecco cosa ha rivelato, le parole sono davvero dure e rispecchiano purtroppo un momento di sofferenza che la Cristofoli ha avuto.

Zoe Cristofoli, lo sfogo social della compagna di Theo Hernandez: il momento difficile

In questi ultimi giorni, purtroppo, Zoe Cristofoli ha subito un ricovero in ospedale; la sua gravidanza stava procedendo bene, ma nell’ultimo periodo ha avuto delle difficoltà. Un momento sicuramente difficile per l’influencer, che su Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo deciso e anche amareggiato.

“La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose, nonostante io sia stata sempre attenta a tutto ci sono cose che succedono inevitabilmente...ci sarà sicuramente gente che gioirà sul fatto che io stia male in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di vita” è stato lo sfogo dell’influencer, rivolto sicuramente a qualche haters. Fortunatamente, in tanti hanno espresso messaggi di sostegno alla Cristofoli, che proprio in queste ore è tornata a casa dopo giorni difficili.

Attraverso una nuova stories su Instagram, ci ha tenuto a ringraziare tutto il personale ospedaliero, che l’hanno “coccolata” proprio come fatto con tante altre mamme in arrivo. Tanta la gioia per la Cristofoli, che poi si lascia andare anche ad una battuta: “Io e Baby C stiamo bene lei alla grande, diciamo che quella messa male era la mamma” scrive con tanto di emoji divertita, segno di come fortunatamente la tensione si sia stemperata e l’influencer stia bene. Un grande sospiro di sollievo veramente per tutti!