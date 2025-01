Ti svelo il segreto per la ricetta delle frappe salate, davvero sfiziosissime: quest’anno il Carnevale avrà tutto un altro gusto – fancityacireale.it

Una versione diversa e originale del dolce tipico di Carnevale: le frappe salate. Ideali da servire come antipasto.

Ancora prematuro, tuttavia qualcuno è già proiettato alla prossima Festa in arrivo: il Carnevale. Maschere, stelle filanti e coriandoli, l’allegria sta per esplodere nelle città. La parata (coloratissima) dei bambini pronta a sfilare, infine immancabili le bancarelle con tanto buon cibo, dalle castagnole ai tortelli fritti.

Un festival zuccherino che si traduce, anche, in una esperienza sensoriale di sapori. Tra le molteplici prelibatezze, loro: le chiacchiere. Queste presentano differenti nomi locali poiché chiamate, oltretutto, frappe. In genere trattasi di sfoglie, precedentemente fritte nell’olio bollente e decorate con zucchero a velo.

Ma si prestano ancor di più per il salato. Sovente si è legati alla tradizione, quindi diviene difficile immaginarlo. Ciononostante le varianti esistono, sorrette maggiormente dalla propria creatività in cucina. Dunque, a riguardo, ecco la ricetta che farà cambiare idea, una volta assaggiate. Deliziose.

Frappe salate, nuova versione stuzzicante: tutta la famiglia impazzirà

Come altrettante ricorrenze durante l’anno, persino il Carnevale segue i dettami delle usanze regionali tra i fornelli. Ma una sola regola accomuna le svariate ricette sparse per l’Italia: la frittura. Eh sì, perché le feste in maschera si celebrano solamente così, con la bocca sporca di zucchero e tanta felicità.

Naturalmente non solo dolci, anzi, essi potrebbero essere rivisitati in altra forma, magari per un aperitivo o antipasto. Le frappe salate ne costituiscono un valido esempio, proposte dalla nota Chef digitale Ludovica ‘Lulù’ Gargari. Facili, veloci e gustose, una tira l’altra, andranno a ruba senza nemmeno accorgersene.

INGREDIENTI (DOSI PER 16 FRAPPE):

125 g farina ’00’;

2 cucchiai vino bianco secco;

2 pizzichi di sale;

1 uovo;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

1 litro olio di semi;

q.b. rosmarino (fresco o secco);

q.b. pepe nero macinato.

PROCEDIMENTO:

In una ciotola unire farina, uovo, vino e olio d’oliva, rosmarino, pepe e sale. Mescolare con una forchetta dopodiché lavorare l’impasto su un piano di lavoro precedentemente infarinato. Stendere una sfoglia molto sottile con il matterello e, ora, ricavare le frappe (ciascuno può dare la forma che meglio gradisce). A questo punto friggere in olio di semi – verificare che l’olio sia ben caldo prima dell’operazione – infine scolarle su un piatto di portata rivestito da carta assorbente.

Croccanti e appetitose, da accompagnare con dell’ottimo prosciutto crudo, per esempio, ma anche servirle sopra un tagliere insieme ai formaggi e salame tagliato a cubetti. Un gran figurone in famiglia, essendo riusciti a conquistare proprio tutti, in primis i bambini.