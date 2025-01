Tradimento, l’annuncio è agghiacciante: “E’ morta”. Spoiler choc dalla Turchia

Le anticipazioni di Tradimento mostrano che nel prossimo episodio avverrà una morte sconvolgente, che potrebbe cambiare molte cose.

Tradimento, la dizi turca in onda ogni domenica sera su Canale 5, è ormai entrata più che nel vivo delle vicende dei protagonisti e le anticipazioni degli episodi che andranno in onda il 19 gennaio raccontano di un evento che potrebbe cambiare le dinamiche. Yesmin riceverà una telefonata molto particolare.

Al centro del prossimo episodio di Tradimento ci sarà soprattutto Yesmin; nel precedente episodio il pubblico ha scoperto della sua relazione passata con Oltan all’insaputa del marito Tarik, scoperta da Ozan che rivela tutto al padre, Yesmin inscena un finto scippo con la complicità dell’amica Burcu per far riavvicinare Tarik.

Proprio Yesmin e Burcu saranno al centro di uno degli eventi del prossimo episodio che potrebbero cambiare di parecchio la storyline di uno dei personaggi. Yesmin scopre infatti che Burcu ha fatto il doppio gioco e che ha segretamente stretto un accordo con Guzide per tradirla. A quel punto Yesmin perderà il controllo.

Le bugie di Yesmin sulla morte di Burcu

Una volta scoperto il tradimento dell’amica, Yesmin deciderà di affrontarla. Un faccia a faccia tra lei e Burcu che si concluderà con la morte di quest’ultima. Yesmin, infatti, al culmine della lite la spingerà e la donna finirà sotto il treno di una metropolitana di passaggio in quel momento.

A quel punto, Yesmin tornerà a casa da sua figlia come se nulla fosse e sperando che nessuno abbia visto quanto accaduto. Tra le mura domestiche continuerà ad inscenare preoccupazione per l’amica, chiedendo anche alla babysitter se avesse notizie della donna.

Solo l’indomani le arriverà la chiamata da parte della polizia che le comunicherà del ritrovamento del cadavere di Burcu. La messa in scena di Yesmin continuerà, chiamerà Vedat l’ex marito per dargli la notizie. L’uomo raggiungerà poi Yesmin per farsi raccontare di più e a quel punto la donna gli lascerà credere che probabilmente si è trattato di un suicidio considerando la sensibilità di Burcu e i problemi economici che stava affrontando.

Quello che Yesmin non sa è che quel giorno in metropolitana, tra la folla che si trovava in una zona meno appartata dove erano le donne, c’erano anche Oylum e Selin; una volta venute a conoscenza di quanto accaduto, entrambe le ragazze ripenseranno a quanto visto in metropolitana e in loro comincerà ad installarsi il dubbio che non si sia trattato né di un incidente né di un suicidio.