Un dolcetto facile facile con soli 3 ingredienti: la merenda golosa che non ti aspetti – fancityacireale.it

Una merenda invitante che fa felici tutti i bambini: pochi minuti di preparazione e soli tre ingredienti.

Un dolce non si nega mai a nessuno. Appaga il palato e risolleva l’umore, cosa c’è di meglio? Dell’ottimo ciambellone fumante a colazione o un tortino dal cuore caldo per merenda, il dessert è sempre gradito. Gusti diversi, addirittura esistono persone che prediligono il salato agli sfizi zuccherini.

Ad ogni modo, il mondo culinario offre milioni di possibilità nel proporre (o replicare) ricette, persino varianti – facoltà di rendere i propri dolcetti favoriti light, senza più provare sensi di colpa. Infiniti gli ingredienti da impiegare, cottura nel forno o semifreddi, perfetti per qualsiasi occasione.

In questo caso si voglia suggerire una ricetta molto golosa che non aiuterà la silhouette, probabilmente, ma saprà regalare piccoli momenti di gioia. Ideale per adulti e piccini, nessuna controindicazione, semplicemente un bel sorriso nonché il cucchiaino, assolutamente indispensabile.

Un dolce per merenda? Eccolo servito, veloce e con soli 3 ingredienti

Tante le scuole di pensiero e, bisogna dirlo, l’arte della pasticceria è davvero delicata, se non complicata. La materia prima, innanzitutto, a cui si aggiunga una buona dose di precisione. Più difficile sperimentare ma, comunque, fattibile. Soprattutto alcuni dessert facilissimi da realizzare anche a casa.

Ebbene, in tal proposito, Chef Alessandro Santarelli consiglia un delizioso budino alla Nutella. Pochi minuti di preparazione, compensata essa da un lungo riposo: ben 4 ore in frigorifero. Non è uno scherzo ma qualora fosse ultimato con largo anticipo, si potrebbe giungere in perfetto orario per la merenda.

INGREDIENTI:

700 g latte;

80 g Nutella;

70 g amido di mais.

PROCEDIMENTO:

Predisporre una pentola e, al suo interno, unire il latte, l’amido di mais. Ora, ci si sposti sul fuoco e, con una frusta, mescolare affinché si addensi – attenzione, impostare la fiamma al minimo. Una volta divenuto il composto denso, togliere il tegame dal fornello e incorporare la Nutella. Continuare a rimestare. Nel frattempo scegliere uno stampo a proprio piacimento, infine rivestirlo con la pellicola trasparente. Adesso versare in esso il budino, livellare la superficie e far riposare in frigorifero. Trascorso il tempo necessario, porre sopra un piatto, capovolgere, dunque rimuovere la pellicola. Decorare con qualche cucchiaino di Nutella e cocco rapè, se gradito.

Una merenda goduriosa, fresca e ghiotta. Ideale anche negli stampini monoporzione affinché sia pronta per il giorno seguente. Un dolce al cucchiaio fatto in casa a cui sarà impossibile resistere appena rimosso dal frigo.