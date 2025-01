Un hummus così colorato non l’hai mai preparato: non è con i ceci ma è buonissimo e cremoso come l’originale – fancityacireale.it

Per stupire gli ospiti prepara questo hummus, buono e cremoso oltre che coloratissimo (e l’ingrediente principale per prepararlo non sono i ceci).

L’hummus è una salsa di origine mediorientale che si prepara con ceci e tahina, apprezzata per la sua cremosità e versatilità. Si può aromatizzare con paprika e prezzemolo e servire su pita, falafel o bastoncini di verdure, durante un antipasto. L’hummus con i ceci è dunque una preparazione adatta sia alla dieta vegana che vegetariana.

Ma se sei stanco di questa versione con i ceci, puoi prepararne un’altra altrettanto buona, saporita e cremosa ma soprattutto molto colorata. I tuoi piatti saranno buonissimi con questo hummus “innovativo” e molto scenografico da vedere.

La ricetta per preparare un hummus insolito, cremoso e colorato

Invece del solito hummus con i ceci, si può preparare una versione ancora più ricca e colorata usando la barbabietola. L’hummus di barbabietola si prepara in modo veloce perché servono davvero pochi ingredienti fra cui l’immancabile tahina (la pasta realizzata con i semi di sesamo che dona alla preparazione un gusto davvero caratteristico).

Ingredienti per l’hummus di barbabietola:

260 g di barbabietole precotte

155 g di ceci precotti

1 cucchiaio di tahina

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

3 cucchiaini di succo di limone

90 g di acqua

sale fino q.b.

prezzemolo q.b.

cumino q.b.

paprika dolce q.b.

peperoncino q.b.

ceci precotti (per decorare)

semi di sesamo (bianchi e neri) q.b.

Preparazione:

Tagliare a cubetti la barbabietola e trasferirla in un contenitore alto e stretto. Aggiungere i ceci sgocciolati e la tahina. Unire poi l’olio, il succo di limone e l’acqua. Aggiungere le spezie in polvere come cumino, paprika e peperoncino. Versare il prezzemolo tritato e frullare tutto in un mixer ad immersione fino ad ottenere una crema dalla consistenza liscia e densa. Trasferire in una ciotolina e decorare con ceci precotti e semi di sesamo.

L’hummus di barbabietola è molto semplice da preparare e con la sua consistenza cremosa e avvolgente, conquisterà tutti. Inoltre, conferirà un punto di colore ad ogni pietanza e sarà perfetto per arricchire piadine, da gustare con crostini o da spalmare sulle verdure. Oltre a prezzemolo, cumino, paprika dolce e peperoncino si può aromatizzare questo hummus con altre spezie a propria scelta (come il curry), bilanciando bene i sapori. Si conserva in frigorifero per massimo due giorni.