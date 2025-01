Un petto di pollo così succoso non l’ho mai mangiato: io l’ho fatto all’arancia, ma tu puoi metterci anche il limone

Hai mai pensato di usare le arance o i limoni per preparare il petto di pollo? Il risultato è una carne succosissima!

La carne di pollo si consuma in grandi quantità in tutto il mondo e anche l’Italia non fa eccezione. Il consumo di questa carne bianca, infatti, è da molti considerato più salutare rispetto a quello di carne rossa. E anche il fatto che si tratti di un alimento dal costo contenuto gioca un ruolo importante.

Secondo alcune stime, il consumo medio in Italia di carne di pollo si aggira attorno ai 20 – 25 kg all’anno pro capite. Mentre il consumo mondiale riporta una media di 15 – 16 kg di carne all’anno per persona.

Il pollo, in effetti, è molto versatile, soprattutto se se ne prepara il petto. È inoltre facile da preparare e ha tempi di cottura piuttosto brevi. Inoltre si sposa bene con varie ricette, dai primi ai secondi piatti. Tra le modalità di cottura predilette vi è sicuramente il pollo arrosto o alla piastra.

Petto di pollo all’arancia e petto di pollo al limone: non hai mai mangiato una carne così succosa

Ma siccome mangiare una fettina di petto di pollo alla piastra alla lunga può stancare, abbiamo pensato di proporvi una versione particolarmente gustosa e succosa. Stiamo parlando del pollo all’arancia, oppure del pollo al limone.

Ebbene sì, dal momento che le arance sono di stagione, in questo periodo, abbiamo deciso di usare questi frutti per preparare il petto di pollo. Il risultato è stato un secondo piatto particolarmente gustoso e, soprattutto, succulento.

Per preparare il nostro pollo all’arancia (o al limone) avremo bisogno dei seguenti ingredienti (dosi per 2 persone):

250 gr di petto di pollo;

1 arancia;

farina 00;

vino bianco per sfumare;

sale e pepe;

olio EVO.

Per la versione al limone non dovremo far altro che sostituire l’arancia con un limone. Ovviamente facendo attenzione che si tratti di agrumi non trattati, dal momento che altre al succo dovremo usarne anche la buccia.

Si tratta infatti di una carne scaloppata a cui andremo ad aggiungere la zest di arancia o limone e il loro succo. Iniziamo dunque grattugiando la buccia dell’arancia e spremendone il succo. In seguito infariniamo le fette di petto di pollo da entrambi i lati, poi mettiamole a cuocere in una padella assieme a un giro d’olio.

Saliamo e pepiamo a piacere e lasciamo rosolare la carne da entrambi i lati, in seguito sfumiamo con del vino bianco. Una volta evaporata la parte alcolica del vino aggiungiamo il succo d’arancia e lasciamo cuocere ancora per qualche minuto, fino a quando non si sarà ridotto.

Spegniamo il fuoco e serviamo il nostro petto di pollo con una spolverata di buccia d’arancia: questo piatto risulterà molto aromatico e succoso e si sposerà molto bene con un bel contorno di verdure.