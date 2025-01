Un Posto al Sole, nessun lieto fine per l’amato protagonista: le anticipazioni sono drammatiche

Le trame della fortunate soap ambientata a Napoli rivelano tragiche notizie per un personaggio molto amato e per il quale sarà difficile riprendersi.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal prossimo 7 febbraio mettono al centro soprattutto Luca e la sua malattia. Per lui arrivano altre brutte notizie, dalle quali questa volta sarà davvero difficile riprendersi.

Gli ultimi episodi di UPAS sono stati abbastanza tranquilli, forse talmente tanto che in molti avranno dimenticato la storyline secondaria di Luca De Santis al quale è stata diagnosticata l’Alzheimer. Proprio questo argomento tornerà però di prepotenza negli episodi in onda dal 3 al 7 febbraio prossimi. Non solo Luca, ovviamente, al centro degli episodi che vedremo su Rai 3 agli inizi del mese; anche Ornella creerà una storyline interessante mentre Gennaro cercherà di avvicinarsi ad Elena.

Anticipazioni UPAS: peggiorano le condizioni di Luca e Ornella si mette ad indagare

Per Luca, lo sapevano, non potranno arrivare buone notizie e infatti la sua storia è destinata a finire tragicamente. Non è ancora chiaro come gli autori vogliano chiudere il suo cerchio – si vocifera di un suo allontanamento definitivo da Napoli- ma fatto sta che al momento l’uomo riceverà ancora brutte notizie. La malattia avanza e pare essere ormai in uno stadio già molto avanzato.

Nelle puntate in onda in questi giorni è stato rivelato che Luca ha assunto solo placebo nell’ambito della sperimentazione medica in cui è entrato. Niente di eclatante, si tratta di una procedura del tutto comune nei trial medici, ma è sicuramente stato un espediente indispensabile per mostrare il continuo avanzamento della malattia.

Negli episodi di inizio Febbraio, vedremo un Luca molto depresso; vivrà un momento di smarrimento proprio a causa dell’Alzheimer e, dopo un periodo di relativa calma, questa nuova situazione lo porterà alla disperazione.

Nel frattempo, Ornella -dopo aver chiesto ad un collega di offrire aiuto psicologico per Rossella- decide di mettersi all’opera in prima persona per aiutare la sua protetta in questa difficile situazione. Bruni utilizzerà, quindi, tutte le sue conoscenze per indagare sul passato di Fusco; riuscirà così a venire a conoscenza del nome di una Dottoressa che potrebbe aver subito la stessa sorte di Rossella.

Infine, Gennaro Gagliotti incontrerà Elena Giordano restandone profondamento colpito; mentre Roberto e Marina si trovano sempre più in difficoltà a causa dell’incidente con lo yacht avvenuto ai Caraibi.