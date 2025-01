UPAS colpo di scena: i due protagonisti lasciano palazzo Palladini

Upas, anticipazioni prossime puntate di gennaio: due protagonisti, dopo l’ultima discussione, penseranno di trasferirsi lontano da Palazzo Palladini.

Nelle ultime puntate di Un posto al sole Rossella, dopo aver convinto Enrica a denunciare Fusco, ha parlato con la Direzione Sanitaria. Solo che, pochi minuti prima, il primario ha provato con successo a manipolare la sua collega, che ha quindi cominciato ad avere grossi dubbi. Il medico le ha infatti chiesto scusa per il suo comportamento e per questo la giovane non ha più rilasciato la sua versione dei fatti, lasciando la figlia di Silvia da sola.

Rossella, adesso, dovrà affrontare le conseguenze delle sue dichiarazioni. Per fortuna ha il pieno sostegno dei suoi genitori e di Nunzio, che non hanno mai smesso di appoggiarla. Jimmy, invece, ha avuto uno scontro con suo nonno, in cui lo ha accusato di essere troppo invadente nella sua vita. Parole che hanno fortemente ferito Renato e, nonostante l’intervento di Niko, non ha voluto sentire ragioni. Nelle prossime puntate, come rivelano le anticipazioni, due personaggi penseranno di lasciare Palazzo Palladini.

Upas, anticipazioni gennaio: l’addio è sempre più vicino, manca solo l’ultima decisione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Valeria noterà al Caffè Vulcano che Renato è completamente assente e proverà ad avvicinarsi a lui, ma verrà respinta. La donna si renderà conto che l’uomo non accetterà mai la relazione con Niko e per questo proverà a cambiare strategia. Andrà dal suo fidanzato che, nel frattempo, le confesserà che cosa è successo con suo padre e le parlerà della discussione che ha avuto con Jimmy.

A quel punto Valeria ne approfitterà per invitarlo a trasferirsi, insieme a suo figlio, nella sua casa. Una mossa pensata per allontanare Niko da suo padre, dato che quest’ultimo non approva la loro relazione. Il giovane Poggi, in effetti, prenderà davvero in considerazione l’idea di lasciare Palazzo Palladini e ne parlerà con sua madre, per chiederle un consiglio. Intanto Rossella si troverà da sola ad affrontare la situazione con il primario, ma le cose peggioreranno quando Nunzio lo affronterà in maniera aggressiva.

Il suo gesto renderà Fusco una vittima, screditando ancora di più le dichiarazioni di Rossella. Ferri, invece, dirà a Gennaro Gagliotti che lui e sua moglie non potranno entrare a far parte del suo circolo e a quanto pare l’imprenditore non la prenderà affatto bene. Rosa vivrà un momento di grande sconforto, a causa della decisione di Don Antoine di lasciare Napoli, ma troverà l’appoggio di Pino, che le sarà di grande sostegno.