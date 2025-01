Videogiochi 2025: preparati all’anno delle uscite epiche che rivoluzioneranno il gaming!

Dopo un anno caratterizzato da alti e bassi, con pochi titoli davvero memorabili pubblicati nel 2024, l’industria dei videogiochi sembra pronta a un ritorno in grande stile nel 2025. L’attesa è resa ancora più elettrizzante dall’annuncio di una nuova console targata Nintendo e da produzioni tripla A che promettono di ridefinire gli standard di gameplay e narrazione. I fan non vedono l’ora di esplorare mondi incredibili, vivere storie emozionanti e provare l’adrenalina delle nuove sfide.

Tra i titoli in arrivo, alcuni rappresentano veri e propri eventi per il settore, come il ritorno di serie iconiche e nuove saghe che mirano a conquistare i cuori dei giocatori.

Grand Theft Auto VI: il ritorno a Vice City

Impossibile non cominciare con Grand Theft Auto VI. Annunciato alla fine del 2023, il nuovo capitolo della leggendaria serie Rockstar Games arriva dopo oltre 10 anni dal predecessore. L’ambientazione ci riporta a Vice City, la città fittizia ispirata a Miami, con una grafica all’avanguardia e due co-protagonisti: Jason e Lucia, la prima protagonista femminile nella storia di GTA.

L’attesa per il lancio previsto nell’autunno 2025 è altissima, specialmente dopo il successo epocale di GTA V, uno dei prodotti d’intrattenimento più redditizi di sempre con oltre 10 miliardi di dollari di incassi.

Death Stranding 2: On the Beach

Ogni annuncio di Hideo Kojima è un evento, e Death Stranding 2: On the Beach non fa eccezione. Il sequel del capolavoro del 2019 riprende le vicende di Sam Porter Bridges in un mondo post-apocalittico misterioso e surreale. Il cast stellare comprende Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning e Hunter Schafer, rendendo l’atmosfera ancora più cinematografica.

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nel mistero, sappiamo che la finestra di uscita è prevista per la fine del 2025.

Assassin’s Creed Shadows e Doom: The Dark Ages

Dopo il rinvio dal 2024 al 2025, Assassin’s Creed Shadows porta finalmente i fan in Giappone, durante l’epoca Sengoku. I giocatori potranno alternarsi tra due protagonisti: Yasuke, un samurai di origine africana realmente esistito, e Naoe, una ninja. Ubisoft promette un’esperienza immersiva con ambientazioni fedelmente ricostruite e un gameplay che unisce azione frenetica e missioni stealth. Nonostante qualche critica sulla scelta dei protagonisti, le aspettative per questo capitolo restano altissime.

Il franchise Doom torna con un prequel intitolato Doom: The Dark Ages, che racconta le origini del leggendario Doom Slayer. Ambientato in un mondo tecno-medievale, il gioco combina ambientazioni gotiche con un gameplay frenetico e colonna sonora metal. I fan dello sparatutto in prima persona di id Software non vedono l’ora di tornare a combattere contro le forze infernali con armi devastanti e un ritmo di gioco adrenalinico.

Civilization 7 e Ghost of Yotei

Civilization 7 è pronto a conquistare gli appassionati di strategia a partire dall’11 febbraio 2025. In questo nuovo capitolo, i giocatori dovranno sviluppare la loro civiltà attraverso i millenni, scegliendo tra dominio militare, superiorità tecnologica o influenza culturale per affermarsi come potenza mondiale. La serie, una delle più longeve e amate del genere strategico a turni, si rinnova con meccaniche aggiornate per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Dopo il successo di Ghost of Tsushima, Sucker Punch torna con Ghost of Yotei, un’avventura ambientata nella regione di Hokkaido del XVII secolo. Stavolta il giocatore vestirà i panni di Atsu, una donna samurai in cerca di vendetta. Le spettacolari ambientazioni ai piedi del Monte Yōtei e le straordinarie sequenze mostrate nei trailer hanno alzato le aspettative alle stelle, rendendo questo sequel uno dei titoli più attesi dell’anno.

Mafia: The Old Country

C’è anche un tocco di Italia nella lista dei giochi più attesi del 2025 con Mafia: The Old Country. Questo nuovo capitolo di 2K Games e Hangar 13 porta la saga alle sue origini, ambientandola in una Sicilia di inizio Novecento nella città immaginaria di San Celeste. La narrazione si concentra sui legami familiari e sullo spietato mondo della malavita. Nonostante la mancanza del doppiaggio italiano, il team ha promesso una localizzazione in dialetto siciliano per rendere l’esperienza più autentica.

Conclusione

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per gli appassionati di videogiochi, con titoli che spaziano dalle epiche avventure open-world ai giochi di strategia più raffinati. Che si tratti di tornare a Vice City con GTA VI, esplorare mondi misteriosi con Death Stranding 2 o costruire imperi con Civilization 7, le opzioni non mancheranno. Prepariamoci a un anno di emozioni, sfide e ore di puro divertimento!