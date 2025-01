Cambio palinsesto Mediaset: non c’è spazio per la serie, non andrà in onda (spoiler gennaio)

Dal prossimo 25 gennaio, Canale 5 cambia programmazione al sabato. Il daytime perde la serie amatissima. I perché della scelta di Mediaset.

Sabato 25 gennaio la programmazione del pomeriggio di Canale 5 cambia; secondo quanto previsto dai nuovi palinsesti il daytime del dopo pranzo non vedrà più in programmazione Endless love la fortunata dizi turca ormai arrivata alle battute finali.

La storia di Kemal e Nihan tiene ormai incollato il pubblico alla televisione da quasi un anno e dopo mesi di vicende, parecchio burrascose, il gran finale sta per arrivare. Endless Love è infatti alle battute finali, le trame secondarie cominciano a sciogliersi e a breve vedremo come andrà a finire la tormentata storia d’amore tra l’ingegnere e l’artista.

Un successo in ascolti che non era facile da replicare dopo l’altra appassionante serie turca Terra Amara, ma tant’è Kemal e Nihan sono riusciti nell’impresa fino a riempire il palinsesto settimanale di Canale. Dopo gli appuntamenti nella striscia quotidiana dalle 14:10 si è passati al doppio appuntamento del sabato fino alle prime serate tra il Giovedì e il Venerdì.

Un successo che però Canale 5 non riesce ad eguagliare; dalla dirigenza ci hanno provato con diversi programmi, tutti turchi, sempre con un nulla di fatto. Ascolti non all’altezza e serie sballottolate nel palinsesto in giornate ed orari diversi. Per questo motivo ora il canale ha deciso di ritardare ancora un po’ la conclusione definitiva di Endless Love cambiandone la programmazione.

Da sabato 25 gennaio Endless Love non andrà più in onda

La programmazione di Endless Love subisce ancora una volta una variazione significativa. È da un mese ormai che Canale 5 cerca di rimandare in tutti l’inevitabile finale: doveva andare in onda al sabato durante le feste natalizie salvo poi aver deciso all’ultimo di cambiare programmazione e rimandare a tutto dopo le feste. Una volta terminate questi si è tornati alla solita fascia del primo pomeriggio, ma sono sparite le messe in onda del giovedì sera mentre al sabato la programmazione è stata ridotta, passando dalle circa 2 ore a mezza a circa 1 ora. Adesso si cambia ancora.

In questi ultimi sabati la dizi è andata in onda dalle 15:30 fino alle 16:20, programmazione questa che è stata confermata anche per sabato 18 gennaio, ma dal 25 si cambia registro perché Endless Love sparisce dal palinsesto pomeridiano.

Mediaset ha deciso di sacrificare questo appuntamento proprio per non arrivare troppo in fretta al gran finale. L’obiettivo è di allungare il più possibile le settimane di programmazione, probabilmente in attesa di trovare una degna sostituta della dizi.

Al momento, Canale 5 sta puntando su Tradimento che riesce a reggere il confronto con gli altri programmi della domenica sera e ora chiamato alla prova del nove; sarà infatti la serie con protagonista Vahide Perçin (l’amata signora Hunkar di Terra Amara) a prendere il posto di Enless Love nel doppio appuntamento del pomeriggio.