Decisione Mediaset, stop al programma del sabato sera: Pier Slivio ha già deciso

Pier Silvio Berlusconi cambia la programmazione Mediaset; stop ad uno programma amatissimo proprio durante la settimana più importante della tv italiana.

Sanremo si avvicina e trattandosi della kermesse televisiva più importante in Italia poco importa che ad averne i diritti sia la RAI. Quel “Tutti amano Sanremo” non è più soltanto un jingle pubblicitario; inevitabilmente in quei giorni l’attenzione si concentra su quanto avviene all’Ariston e di conseguenza anche le altre reti “rivali” si adeguano con la programmazione.

Non è certo una novità che durante la settimana sanremese le altre reti mainstream diano qualche aggiusto alla propria programmazione. Certamente si dà un alternativa al pubblico che Sanremo non lo vuole vedere, ma il concetto è che non si “bruciano” programmi di punta, quelli cioè che in una situazione diversa avrebbero vinto la serata in termini di share.

Questo significa che molto spesso a saltare sono programmi amatissimi, quelli che generalmente nessuno potrebbe mai pensare si fermino proprio per via di Sanremo ed invece è così. Mediaset (coinvolta direttamente questa su Sanremo), su tutte, è la compagnia che più si attiene a questa sorta di regola tacita e Pier Silvio Berlusconi ha già deciso che nella settimana tra il 10-15 Febbraio andrà in panchina il programma di punta del sabato sera.

Sanremo 2025: stop a Maria De Filippi, a sfidare la kermesse sarà Signorini

Per la settimana sanremese il patron di Mediaset ha ripensato a tutta la programmazione: si inizia il lunedì con l’appuntamento con il Grande Fratello, mentre nelle serate che combaciano con le prime due del Festival su Canale 5 andrà in onda Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

Durante la serata del venerdì, quella dedicata alle cover, Canale 5 manderà in onda in prima visione Tutti a Bordo. Restavano in bilico le serate del giovedì e del sabato con due dei programmi più amati dal pubblico di Mediaset.

Berlusconi ha però deciso di fare un piccolo passo indietro, almeno per quanto riguarda la finale. Anche in questo caso, è inevitabile che l’attenzione sia concentrata su Sanremo e quindi, come da consuetudine ormai, Maria De Filippi e il suo C’è posta per te si ferma per una settimana e riprenderà l’appuntamento il sabato successivo.

L’unico vero programma che proverà a sfidare il Festival sarà il Grande Fratello di Signorini. La dirigenza Mediaset ha deciso di non rinunciare al secondo appuntamento settimanale che andrà normalmente in onda il giovedì sera.