Invecchiare più lentamente è possibile: il dettaglio che devi conoscere per rimanere giovane – Fancityacireale.it

Vuoi rimanere giovane più a lungo? Ecco il dettaglio fondamentale che può fare la differenza sul tuo aspetto esteriore.

Il desiderio di arrestare il tempo, rimanere giovani per sempre e non invecchiare, rappresenta una delle aspirazioni più arcaiche dell’umanità. Dalle leggende delle fontane dell’eterna giovinezza, fino agli elisir di lunga vita, da sempre l’essere umano combatte una battaglia silenziosa contro il passare degli anni e l’invecchiamento del proprio fisico.

Nella società contemporanea, tuttavia, l’aspetto fisico gioca un ruolo fondamentale nell’inserimento e nell’accettazione di una persona in un determinato contesto. L’avvento dei social media, inoltre, ha contribuito ad alimentare il concetto di eterna bellezza fisica, imponendo standard estetici elevati e spesso irraggiungibili.

In questo scenario, sono molte le persone le quali ricorrono ad interventi di chirurgia estetica o a trattamenti invasivi, atti ad ottenere una pelle distesa, più giovane. Per mantenersi in salute e giovani e non invecchiare, tuttavia, è bene considerare un dettaglio in particolare, in grado di trasformare radicalmente il proprio aspetto.

Fermare l’invecchiamento? Il dettaglio da conoscere

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal susseguirsi di esami e ricerche in campo medico scientifico, volti a conoscere i segreti alla base dell’invecchiamento precoce in alcuni individui. Le ricerche della cosiddetta Longevity Medicine (Medicina della Longevità), hanno determinato l’identificazione dei dodici tratti distintivi dell’invecchiamento su cui poter intervenire attraverso modifiche dello stile di vita e con l’assunzione di determinate vitamine ed integratori.

Con esami di laboratorio in grado di esplorare l’epigenetica, è possibile identificare con sicurezza l’età biologica e la velocità di invecchiamento di ogni singolo paziente. Grazie a queste scoperte, oggi è possibile ricorrere ad alcuni trattamenti organici in grado di influenzare positivamente l’invecchiamento cellulare e, in molti casi, rallentarlo per molti anni. L’effettuazione di alcuni esami specifici, difatti, può rivelarsi utile per identificare gli integratori necessari, abbinandoli o alternandoli con altri elementi.

I nutraceutici ad azione senolitica, ad esempio, si inseriscono nella gamma di integratori caratterizzati da un forte potenziale geroprotettivo, ovvero in grado di proteggere le cellule dal processo di invecchiamento precoce. Seguono nella lista degli integratori miracolosi la spermidina e l’urolitina, elementi in grado di offrire un’azione di pulizia e rinnovamento cellulare. Nel quadro dell’eterna giovinezza si inserisce, inoltre, l’osservazione di uno stile di vita sano, caratterizzato da attività fisica quotidiana e da una alimentazione bilanciata e ricca di nutrienti essenziali.