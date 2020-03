ACIREALE – Un fondo per chi ha bisogno. Gli istituti di credito presenti sul territorio dovrebbero partecipare con un contributo almeno di centomila euro.Abbiamo saputo dell’iniziativa del Comune di Acireale insieme alla Curia di istituire un fondo per il sostegno ai concittadini che in questo momento stanno attraversando un momento di significative difficoltà economiche.

E’ un’azione certamente meritoria che, speriamo, possa aiutare concretamente le famiglie più fragili e tutti quelli che, oggi, si trovano senza alcuna tutela da parte dello Stato e fuori da ogni misura di aiuto che il governo ha messo o immetterà sul campo. Nel fondo che sarà presto istituito siamo certi sarà data la possibilità ai cittadini di contribuire con una donazione e speriamo che i criteri per distribuire i ticket per gli alimenti, per i farmaci e per le altre necessità saranno all’insegna della più totale trasparenza e che se ne avvarranno realmente i più bisognosi.

Un momento e un’azione concreta di solidarietà e di comunità che si stringe intorno a chi in questi momenti così drammatici ha bisogno di tutto, anche di comprare il cibo o i farmaci.Una richiesta che mi sento di proporre è, di fatto, una sollecitazione alle tante banche che sono presenti nel territorio acese. Le banche dovrebbero sostenere il fondo con una donazione non inferiore a centomila euro, una cifra certamente sopportabile per tutti gli istituti di credito e che darebbe al fondo una spinta notevole per il sostegno delle fragilità economiche di una larga fascia sociale.

E’ tempo di solidarietà, di condivisione e di aiuti, quindi è necessario fare in fretta, snellire le procedure burocratiche perchè tanti non possono aspettare ancora a lungo e le loro necessità sono impellenti.Un altro dato positivo è quello relativo all’azione dei “servizi sociali” acesi che stanno attivandosi per contribuire a sostenere (anche per l’aspetto psicoemozionale) chi ne ha bisogno e vive con sconforto questo periodo così drammatico e, per tanti aspetti, terribile.

(mAd)