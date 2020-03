La frittata di patate è un piatto molto gustoso e facile da preparare, che può costituire un secondo piatto o un antipasto.

È anche un secondo piatto rustico molto genuino ma al tempo stesso goloso e saporito.

E’ un vero e proprio classico della nostra cucina, che si prepara con delle patate cotte e poi aggiunte a delle uova sbattute. Il risultato è un piatto molto corposo, tanto da costituire un secondo piatto, ma leggero allo stesso tempo. Un vero e proprio piatto unico.

INGREDIENTI

6 Uova fresche

500 g di Patate

100 g di Parmigiano reggiano grattugia

Un Pizzico di noce moscata

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

PREPARAZIONE

Per iniziare la preparazione della frittata di patate dovete iniziare proprio dalle patate. Queste, infatti, andranno tagliate a dadini abbastanza piccoli, da circa 1 cm di spessore. Ovviamente lo spessore delle patate può variare in base ai vostri gusti, scegliendo se realizzare delle patate più o meno piccole. Attenzione, però, a non esagerare con lo spessore per non correre il rischio poi di vedere rimanere crude le vostre patate durante la cottura.

Mentre fate questo mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e fate sbollentare i cubetti di patate che state preparando. Quando queste saranno ad una media cottura potete scolarle e farle freddare. Non fate cuocere eccessivamente le patate dal momento che queste andranno poi nuovamente in cottura rischierebbero di essere eccessivamente cotte se in questa fase le fate cuocere ulteriormente. Fate attenzione anche a non fare rompere i vostri cubetti di patate in questa fase.

Mentre aspettate che le vostre patate si raffreddino, prendete una ciotola e andate a sbattervi le uova, aggiungendo il parmigiano, la noce moscata, ( Solo se piace) sale e pepe. Amalgamate bene il tutto e solo alla fine e quando queste saranno ben tiepide andate ad aggiungere anche le patate. Continuate a mescolare in maniera tale da andare ad amalgamare il tutto. Soprattutto in questa fase fate molta attenzione a non andare a rompere le patate, che sono abbastanza fragili.

A questo punto prendete una padella con un diametro di circa 24 cm e versatevi dell’olio a scaldare. Quando l’olio sarà ben caldo potete versare il composto ottenuto, lasciando cuocere per circa 10 minuti a fuoco medio. Quando la frittata sarà arrivata a metà cottura potete girarla, utilizzando un coperchio per aiutarvi in questa operazione. Si tratta di un’operazione molto delicata nella quale è facile potersi scottare per cui prestate molta attenzione. Il movimento per girare la frittata deve essere sicuro e veloce così da evitare non soltanto inutili bruciature, ma anche di romperla andando poi a rovinare il risultato finale.

Fate cuocere adesso per altri 15 minuti circa e quando la superficie della vostra frittata con patate sarà ben dorata potete toglierla dal fuoco e metterla su un piatto di portata con il quale la servirete a tavola ai vostri ospiti.

Un piatto molto semplice da preparare ma estremamente gustoso, che di certo piace ai grandi ma che solletica anche il palato dei più piccoli. Può essere servita sia calda che fredda ai vostri ospiti. (Foto Web)

Buon appetito da

(Panza e Prisenza)