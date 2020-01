MUSICA ETERNA JETHRO TULL “TICK AS A BRICK”

Era Il 1972 qunado il leader dei Jethro Tull Ian Anderson si accodò alla moda dilagante delle suites interminabili e dei concept albums..L’idea di base, inventata di sana pianta dall’eclettico Ian, fu quella di un giovanissimo scrittore, tale Gerald “little Milton” Bostock, la cui opera letteraria va a costituire le liriche dell’album, per inciso così ciniche disincantate e corrosive da risultare del tutto inaccostabili ad un qualsiasi adolescente o preadolescente al mondo.I Jethro Tull al tempo erano sulla cresta dell’onda (Aqualung uscito l’anno precedente era andato benissimo), la loro forza contrattuale all’interno della casa discografica era assoluta, tale da poter vedere realizzate le richieste più estrose e costose per quest’album, quale è senz’altro la copertina dell’LP costituita da un intero giornale!

Naturalmente fittizio, con in testata un articolo sulle gesta del famigerato “piccolo Milton” e a seguire il resto, in perfetta simulazione, fino alle immancabili parole crociate dell’ultima pagina!E la musica? Thick As A Brick è un‘unica suite di oltre quaranta minuti e rispetto ad Aqualung risulta evidente un ulteriore miglioramento ed affinamento dell’arte di questo grande gruppo C’è chi invece lo considera un passo falso, e comunque niente di paragonabile al capolavoro precedente.Io dico la mia: considero la prima facciata di questo disco come la vetta assoluta dei Jethro Tull, ventitre magici minuti in cui quattro o cinque temi principali si susseguono, si sviluppano, si concatenano, si ripetono con diverso testo e arrangiamento in un mirabile equilibrio nel quale tutti gli strumentisti sono in assoluta evidenza.

Ian Anderson espone subito nel lungo prologo le sue proverbiali creatività, personalità e precisione alla chitarra acustica, Si è sempre poco parlato dell’Anderson chitarrista acustico a causa della grande risonanza apportata dalla sua innovativa e incisiva tecnica al flauto suo strumento principale, ma lui è un grandissimo anche all’acustica! Sempre suonata col plettro mai con le dita, arpeggiata con sapienza, velocità e precisione con un gusto così britannico, celtico, a creare e incrementare il lato folk della musica del gruppo.

La chitarra Anderson scorrazza dunque in lungo ed in largo nell’introduzione della suite, missata bassissima per accentuare la dinamicità degli stacchi degli altri strumentisti, sempre più frequenti finché prende corpo l’andamento orchestrale della musica. Pregevoli sono gli intarsi e gli assoli di chitarra elettrica di Martin Barre, un impagabile musicista dotato di senso melodico, misura e buon gusto proverbiali, nonché del tastierista John Evans che si destreggia al piano e soprattutto all’ Hammond anch’esso con misura ed incisività. Nella sezione ritmica spicca il nuovo batterista Barriemore Barlow, assai più potente ed estroverso del più classico Clive Bunker da lui rimpiazzato. Il flauto c’è spesso e volentieri ma ha una funzione più di abbellimento che di vero centro focale della musica, con continui svolazzi ai lati del panorama sonoro e rari passaggi solistici veri e propri.

Ma purtroppo quest’opera consta anche di una seconda facciata, decisamente meno riuscita: i temi sono suppergiù quelli della prima e stavolta la loro ulteriore riproposta provoca una discesa di tensione e fascino, le variazioni d’arrangiamento non sono poi così importanti o riuscite, qualche tema nuovo affiora ma non è niente di speciale.Non per niente i Jethro sono soliti riproporre “Thick As A Brick” nei loro concerti in una versione della durata di quindici, diciassette minuti, tutti incentrati sui contenuti della prima facciata, una compressione efficacissima e con grande riscontro del pubblico in sala.

Un gran bel vinile. Immortale.

(Luigi Pennisi)